Palermo-Nürnberg, al via la vendita dei biglietti: tutte le informazioni
Il Palermo FC ha comunicato che, a partire dalle ore 14:00 di venerdì 24 luglio, saranno disponibili i biglietti per assistere all’amichevole contro il Nürnberg, in programma sabato 25 luglio alle ore 16:00 presso il Tennisverein Vahrn di Varna (Bolzano).
I tagliandi potranno essere acquistati online attraverso la piattaforma Ciaotickets, fino a esaurimento della disponibilità.
I prezzi
Intero: 12 euro + diritti di prevendita
Under 10: ingresso gratuito
Il Palermo invita i tifosi ad acquistare il biglietto online prima di raggiungere l’impianto, considerando la ridotta capienza del Tennisverein Vahrn. Eventuali tagliandi residui saranno messi in vendita direttamente presso la biglietteria della struttura.
La vendita dei biglietti sarà gestita direttamente dagli organizzatori locali.
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