Repubblica: “Palermo-Pisa, sfida anche sul mercato”

Non solo il campo. Tra Palermo e Pisa è in corso anche un acceso duello sul mercato, con diversi obiettivi condivisi che stanno animando questa fase della sessione estiva. Come racconta Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, dopo il netto successo in amichevole contro il Paradiso, i rosanero hanno osservato una giornata di riposo prima di tornare oggi al lavoro per preparare i prossimi impegni e perfezionare il 4-2-3-1 di Filippo Inzaghi.

Secondo quanto evidenzia Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, il confronto con il Pisa si è già acceso nelle trattative. I nerazzurri hanno anticipato il Palermo prima assicurandosi Marras dal Mantova e successivamente chiudendo per Leone, nonostante il tentativo in extremis della società di viale del Fante. L’ultimo obiettivo sfumato è Emanuele Rao, talento del Napoli a lungo accostato ai rosanero e ormai destinato alla Toscana.





Il derby di mercato, però, potrebbe non essere finito. Come riferisce ancora Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, entrambe le società seguono Mattia Compagnon del Venezia, anche se negli ultimi giorni la pista si è raffreddata per il Palermo. L’esterno offensivo resta comunque sul mercato ed è seguito da diversi club.

Sul fronte offensivo prende invece quota il nome di Stefano Moreo, attaccante di proprietà proprio del Pisa. Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo spiega che il direttore sportivo Carlo Osti sta valutando il profilo dell’ex rosanero, pur dovendo fare i conti con la concorrenza del Parma.

Per quanto riguarda gli esterni offensivi, il primo obiettivo resta Issiaka Kamate dell’Inter Under 23. Non manca inoltre un ritorno di interesse per Rui Modesto, anche se sul giocatore si registra l’inserimento del Rakow, club della massima serie polacca.

Nel frattempo il Palermo ha definito il quinto acquisto della propria campagna estiva. Si tratta di Andrea Bozzolan, che ha salutato la Reggiana e sostenuto le visite mediche con il club rosanero. Come riporta Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, l’operazione è stata chiusa sulla base di un prestito oneroso da 250 mila euro, con diritto di riscatto fissato a un milione di euro a favore del Milan, che manterrà il controriscatto e una clausola del 50% sulla futura rivendita.

Dal ritiro di Santa Cristina Val Gardena è intervenuto anche Dennis Johnsen, autore di una rete nell’ultima amichevole.

«È bello iniziare con un gol, ma spero di segnarne soprattutto durante la stagione ufficiale. Ho sensazioni positive, la squadra è più forte rispetto all’anno scorso. Voglio dare molto di più ed essere più concreto sotto porta», ha dichiarato l’attaccante norvegese.