Tuttosport: “Pisa, colpo Rao. La Samp torna su Veroli”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 24, 2026
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Il Pisa comincia a reinvestire quanto ricavato dalla cessione di Durosinmi. Come riporta Tuttosport, il club toscano ha raggiunto l’intesa con il Napoli per Emanuele Rao, ala sinistra di 20 anni reduce dalla stagione al Bari, chiusa con 35 presenze, 6 gol e 3 assist.

Per superare la folta concorrenza, con il Palermo in prima fila, il Pisa ha messo sul piatto un prestito oneroso da un milione di euro, senza alcun diritto di riscatto. Rao approderà dunque in Toscana con la formula del trasferimento temporaneo.


Il Palermo, intanto, è molto vicino ad Andrea Buzzolan. Secondo quanto riferisce Tuttosport, il terzino sinistro di 22 anni, cresciuto nel Milan e reduce da 27 presenze, 2 gol e 2 assist con la Reggiana, può arrivare attraverso un prestito oneroso con diritto di riscatto. Al Milan verrebbe inoltre riconosciuta una percentuale sulla futura rivendita.

Situazione in evoluzione anche in casa Sampdoria. Lykogiannis sembrava aver raggiunto l’accordo per un contratto biennale, ma il terzino sinistro greco, in attesa di eventuali opportunità in Serie A, non ha ancora dato il via libera definitivo. I blucerchiati si sarebbero stancati dell’attesa e sono pronti a lavorare sul ritorno di Davide Veroli.

Come sottolinea Tuttosport, Veroli è tra i giocatori in uscita dal Cagliari e ha affrontato proprio la Sampdoria nell’amichevole disputata a Temù. Il club blucerchiato ha avviato il dialogo con Accardi, oggi al Cagliari, per impostare un’operazione in prestito. Il difensore aveva già vestito la maglia della Samp due stagioni fa, nell’annata conclusa con la retrocessione in Serie C evitata attraverso i playout.

Resta aperto anche il rebus relativo al portiere. Dopo Turati, di proprietà del Sassuolo, alla Sampdoria è stato accostato anche Montipò, in uscita dal Verona. Nel frattempo ha firmato Federico Piermattei, difensore di 18 anni acquistato a titolo definitivo dal settore giovanile della Roma. Inizialmente sarà aggregato alla Primavera di Tufano, ma potrebbe trovare spazio anche in prima squadra.

La Cremonese ha invece definito l’acquisto di Simone Pontisso dal Catanzaro. Il Padova ha chiuso per Lorenzo Carissoni, terzino destro reduce da sei gol con la Juve Stabia nella stagione 2025/26, mentre il Vicenza ha ufficializzato Mattia Valoti, centrocampista di 32 anni svincolato ed ex Spezia.

Il Tuttosport riferisce inoltre che il Catanzaro ha completato l’operazione per Antonio Candela. Il terzino destro sembrava destinato al Südtirol, ma il club calabrese ha effettuato il sorpasso decisivo e il giocatore ha già lasciato il ritiro dello Spezia.

Il Südtirol è comunque vicino ad Aljosa Vasic, trequartista italo-serbo di 24 anni in uscita dal Palermo. L’Ascoli ha ufficializzato Gian Marco Crespi, portiere di 25 anni che ha firmato fino al 2027 con opzione di rinnovo dopo l’esperienza con l’Athens Kallithea.

L’Avellino ha messo sotto contratto Mattia Della Rocca, trequartista di 20 anni svincolato e cresciuto nel settore giovanile della Roma. La Juve Stabia, infine, ha ufficializzato l’arrivo in prestito dal Torino di Romeo Sandrucci. Dalla Fiorentina arriva anche Giulio Scuderi, terzino sinistro reduce dall’esperienza in Serie C con l’Alcione Milano, attraverso un prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

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