Di Marzio: “Pisa, fatta per Rao: arriva dal Napoli in prestito oneroso”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 23, 2026
di-marzio

Il futuro di Emanuele Rao sembra essere ormai definito. Dopo le indiscrezioni rilanciate nelle ultime ore dalla Toscana, arriva anche la conferma di uno dei principali esperti di calciomercato.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Pisa ha chiuso l’operazione per l’arrivo dell’esterno offensivo classe 2006 dal Napoli.


L’affare si concretizzerà con la formula del prestito oneroso da un milione di euro, senza diritto di riscatto. Rao, quindi, vestirà la maglia nerazzurra nella prossima stagione prima di fare ritorno al Napoli, che continua a puntare sul suo percorso di crescita.

La notizia conferma quanto emerso nelle scorse ore da diverse fonti toscane e arriva dopo le dichiarazioni del direttore sportivo azzurro Giovanni Manna, che aveva annunciato la partenza del giovane talento: «Andrà sicuramente a giocare perché i giovani devono giocare».

Nelle ultime settimane anche il Palermo aveva seguito con interesse il profilo dell’attaccante reduce dall’esperienza al Bari, ma il Pisa è riuscito ad anticipare la concorrenza e a definire l’operazione.

Rao è legato al Napoli da un contratto fino al 2030 ed è reduce da una stagione positiva in Serie B con il Bari, dove ha collezionato 32 presenze, mettendo a segno 6 gol e servendo 6 assist.

Altre notizie

manna-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Manna apre all’addio di Rao: «Andrà a giocare». Da Pisa sono certi: sarà nerazzurro

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 23, 2026
Screenshot 2026-07-23 143516

Ufficiale, Juve Stabia: dal Torino arriva in prestito il giovane Sandrucci

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 23, 2026
Palermo Avellino 2-0 (89) insigne

Avellino, Insigne verso l’addio: Cremonese e Catania si sfidano per l’attaccante

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 23, 2026
HDy7OgRWoAETZWb

Dalla Turchia: “Il Palermo piomba su Görkem Sağlam, presentata un’offerta ufficiale”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 23, 2026
23846689_small

Escl. Palermo, Bozzolan svolge le visite mediche: poi raggiungerà il ritiro di Inzaghi

Angelo Giambona Luglio 23, 2026
Serie B Pisa Palermo 2-0 (9) pierozzi moreo

Il Tirreno: “Pisa, sorpasso per Rao. Il Palermo insiste per Compagnon e Moreo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 23, 2026
Screenshot 2026-07-23 095931

Gazzetta di Reggio: “Bozzolan al Palermo: accordo raggiunto, oggi l’addio alla Reggiana”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 23, 2026
palermo pescara 5-0 (173) vasic palumbo

Gazzetta dello Sport: “Vasic al Südtirol. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 23, 2026
Screenshot 2026-07-23 084652

Gazzetta dello Sport: “Serie B, subito spettacolo. Palermo tra le favorite, il primo big match è Pisa-Cremonese”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 23, 2026
palermo frosinone 2-0 (18) osti

Repubblica: “Il Palermo ne fa 7 al Paradiso. Osti molla Rao ma chiude per Bozzolan”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 23, 2026
inzaghi gardini mirri osti (6)

Giornale di Sicilia: “Palermo, addio Rao: Kamate è il primo obiettivo, Bozzolan a un passo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 23, 2026
Screenshot 2026-07-23 064901

La Nazione: “Rao verso Pisa. Il Palermo si allontana”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 23, 2026

Ultimissime

di-marzio

Di Marzio: “Pisa, fatta per Rao: arriva dal Napoli in prestito oneroso”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 23, 2026
manna-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Manna apre all’addio di Rao: «Andrà a giocare». Da Pisa sono certi: sarà nerazzurro

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 23, 2026
palermo manchester city (116) osti Mirri Gardini Galassi soriano mubarak

Stadio Barbera, il Palermo coprirà anche i 30 milioni pubblici: candidatura a Euro 2032 sempre più vicina

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 23, 2026
leonardo

Leonardo traccia il profilo del nuovo Ct: «Vogliamo un allenatore che ragioni come noi»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 23, 2026
maldini

Italia, Maldini accelera sul Ct: «Guardiola? Abbiamo parlato anche con Ancelotti»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 23, 2026