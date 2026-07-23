Di Marzio: “Pisa, fatta per Rao: arriva dal Napoli in prestito oneroso”

Il futuro di Emanuele Rao sembra essere ormai definito. Dopo le indiscrezioni rilanciate nelle ultime ore dalla Toscana, arriva anche la conferma di uno dei principali esperti di calciomercato.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Pisa ha chiuso l’operazione per l’arrivo dell’esterno offensivo classe 2006 dal Napoli.





L’affare si concretizzerà con la formula del prestito oneroso da un milione di euro, senza diritto di riscatto. Rao, quindi, vestirà la maglia nerazzurra nella prossima stagione prima di fare ritorno al Napoli, che continua a puntare sul suo percorso di crescita.

La notizia conferma quanto emerso nelle scorse ore da diverse fonti toscane e arriva dopo le dichiarazioni del direttore sportivo azzurro Giovanni Manna, che aveva annunciato la partenza del giovane talento: «Andrà sicuramente a giocare perché i giovani devono giocare».

Nelle ultime settimane anche il Palermo aveva seguito con interesse il profilo dell’attaccante reduce dall’esperienza al Bari, ma il Pisa è riuscito ad anticipare la concorrenza e a definire l’operazione.

Rao è legato al Napoli da un contratto fino al 2030 ed è reduce da una stagione positiva in Serie B con il Bari, dove ha collezionato 32 presenze, mettendo a segno 6 gol e servendo 6 assist.