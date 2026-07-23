Repubblica: “Il Palermo ne fa 7 al Paradiso. Osti molla Rao ma chiude per Bozzolan”

Il Palermo ritrova subito entusiasmo e convinzione dopo lo stop contro l’Ingolstadt, travolgendo il Paradiso con un netto 7-0 nel terzo test del ritiro di Santa Cristina in Val Gardena. Come racconta Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, i rosanero hanno offerto una prova convincente sia sul piano del gioco sia sotto il profilo dell’intensità, confermando i progressi del lavoro svolto da Filippo Inzaghi in questa prima fase della preparazione.

Secondo Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, la sfida rappresentava una sorta di rivincita rispetto all’amichevole disputata dodici mesi fa e vinta 5-1 dal Palermo. Gli svizzeri del Paradiso, militanti nella terza divisione elvetica, si sono presentati con un ritardo di quindici minuti rispetto all’orario previsto e con dieci giorni di preparazione in più rispetto ai rosanero, ancora impegnati nell’assimilazione dei nuovi meccanismi tattici.





Come evidenzia Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, Inzaghi ha scelto di confermare il 4-2-3-1, schierando Fortin tra i pali, difesa composta da Cassandro, Peda, Bani e Augello, coppia di centrocampo formata da Estévez e Gomes, mentre sulla trequarti hanno agito Gyasi, Hernani e Johnsen alle spalle di Pohjanpalo.

L’impatto dei nuovi arrivati è stato immediato. Il Palermo ha preso il controllo della partita sin dai primi minuti, chiudendo la pratica già nel corso del primo tempo con quattro reti. Ad aprire le marcature è stato Cassandro, di testa su assist di Augello, seguito dalle firme di Johnsen, Gomes e Gyasi, autore anche di una doppietta.

Nella ripresa i numerosi cambi non hanno modificato l’andamento dell’incontro. Il Repubblica Palermo, nell’articolo firmato da Alessandro Geraci, sottolinea l’ottima prova di Ranocchia, autore di uno splendido gol di sinistro e dell’assist per Segre, che ha completato il definitivo 7-0. Le uniche note stonate della giornata riguardano le condizioni di Palumbo e Le Douaron, entrambi usciti dal campo doloranti e da valutare nei prossimi giorni.

Oltre al campo, continua a muoversi anche il mercato. Come riferisce ancora Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, è definitivamente sfumata la pista che portava a Emanuele Rao, esterno offensivo del Napoli. L’operazione non si è concretizzata per il mancato accordo sulle condizioni tecniche ed economiche tra le parti, spingendo il Palermo a orientarsi su altri obiettivi.

In compenso, la società rosanero è ormai vicina a chiudere un nuovo innesto. È stato infatti il presidente della Reggiana a confermare l’imminente trasferimento di Andrea Bozzolan in Sicilia. Il terzino sinistro è destinato a diventare il quinto acquisto della sessione estiva e sarà presto a disposizione di Filippo Inzaghi per rinforzare la corsia mancina.