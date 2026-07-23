Corriere dello Sport: “Serie B, tutte le trattative del giorno: il Pisa accelera, Padova scatenato e la Samp pensa a Turati”

Il mercato della Serie B continua a regalare movimenti in tutte le piazze. Come emerge dal focus del Corriere dello Sport, tra operazioni ufficiali, trattative in fase avanzata e obiettivi di mercato, sono numerosi i club impegnati a rinforzare gli organici in vista dell’inizio del campionato.

Tra le notizie più significative riportate dal Corriere dello Sport c’è il grave infortunio che colpisce il Cesena. Il diciannovenne attaccante Maurizio Rossetti ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore e del menisco esterno del ginocchio destro e nei prossimi giorni sarà sottoposto a intervento chirurgico. Sul fronte mercato, il club romagnolo ha inoltre ufficializzato il trasferimento in prestito fino a giugno 2027 del difensore Giulio Manetti al Lecco. Dal ritiro di Acquapartita, invece, il nuovo attaccante Maat Daniel Caprini ha raccontato le prime sensazioni in bianconero: «I compagni mi hanno accolto tutti alla grande. Stiamo lavorando intensamente perché la stagione sarà lunga e servirà arrivare pronti. Mi considero un cittadino del mondo e per me è sempre un onore vestire l’azzurro».





Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, il Padova è tra le società più attive di questa fase di mercato. I biancoscudati hanno riportato a casa il difensore Matteo Lovato, che ha firmato un contratto triennale da svincolato, mentre resta viva la trattativa con la Juve Stabia per Andrea Giorgini: il nodo è rappresentato dalla clausola rescissoria da 1,2 milioni di euro. Ufficiale anche l’arrivo del giovane Matteo Cocchi dall’Inter con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

In casa Ascoli è stato ufficializzato l’ingaggio in prestito dall’Atalanta del centrocampista Andrea Olivieri. Il Benevento, invece, ha definito due operazioni in uscita cedendo Diego Borghini al Guidonia con un contratto triennale e Nicolò Francescotti al Treviso, mantenendo però il 50% su una futura rivendita dell’attaccante.

Il Corriere dello Sport segnala anche il nuovo innesto del Catanzaro, che ha acquistato a titolo definitivo dal Monza il trequartista classe 2008 Francesco Reita. Il giovane talento, cresciuto tra Lazio e Monza, ha firmato un contratto triennale con i giallorossi. Il Vicenza, invece, ha ceduto in prestito all’Arzignano l’attaccante Jacopo Romio.

Sul mercato si muove anche il Sudtirol, che punta a chiudere con il Venezia per due esuberi della formazione neopromossa in Serie A: l’esterno offensivo Bjarki Bjarkason e il difensore Michael Venturi. Tra le parti esiste già un’intesa di massima.

Capitolo Sampdoria. Secondo il Corriere dello Sport, il club blucerchiato starebbe valutando Stefano Turati del Sassuolo per affidargli la porta nella prossima stagione. La trattativa potrebbe registrare sviluppi nelle prossime ore.

L’Avellino continua invece a investire sui giovani talenti. Il club irpino è vicino alla chiusura per Filippo Scotti e Mattia Della Rocca, entrambi svincolati dopo le esperienze da capitani rispettivamente del Milan Primavera e della Roma Primavera. Per entrambi è pronto un contratto triennale con opzione per un’ulteriore stagione. Gli irpini lavorano anche al ritorno a titolo definitivo del difensore Filippo Reale dalla Roma e seguono con interesse Rodrigo Marina, promettente attaccante del Betis protagonista nelle competizioni giovanili europee.

Grande protagonista del mercato resta il Pisa. Dopo l’arrivo di Marras, il club toscano è pronto ad assicurarsi anche l’esterno offensivo franco-algerino Ichem Ferrah dal Lille, reduce da una stagione positiva con il Cambuur in Olanda chiusa con 12 gol e 6 assist. L’operazione, evidenzia il Corriere dello Sport, si aggira intorno ai due milioni di euro, con il giocatore pronto a firmare un contratto fino al 2030.

I nerazzurri non si fermano qui e si sono inseriti anche nella corsa a Emanuele Rao, esterno offensivo di proprietà del Napoli reduce dall’esperienza al Bari. Il Pisa avrebbe presentato un’offerta da un milione di euro per il prestito con diritto di riscatto, facendosi carico dell’intero ingaggio del calciatore, finito anche nel mirino del Palermo.

In uscita, è ormai ai dettagli la cessione di Rafiu Durosinmi al Genk per circa 11 milioni di euro, destinata a diventare la vendita più remunerativa della storia del Pisa. Parallelamente il club toscano cerca un nuovo centravanti e valuta i profili di Gabriele Artistico, di proprietà della Lazio e reduce dalla stagione allo Spezia, e Fabio Abiuso della Carrarese. Possibile partenza anche per Simone Scuffet, seguito dal Venezia come secondo portiere d’esperienza.