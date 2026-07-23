Corriere dello Sport: “La Serie B si presenta: Palermo-Sampdoria alla terza, il Benevento apre contro il Modena”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 23, 2026
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La Serie B 2026/27 ha preso ufficialmente il via con la presentazione del calendario andata in scena al Teatro Filarmonici di Ascoli. Come racconta Ferdinando Vicini sul Corriere dello Sport, l’evento ha riunito i rappresentanti delle venti società partecipanti in una serata che ha inaugurato simbolicamente la nuova stagione del campionato cadetto.

Secondo quanto riferisce Ferdinando Vicini sulle colonne del Corriere dello Sport, a fare gli onori di casa sono stati il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti e il presidente bianconero Passeri, mentre il presidente della Lega Serie B Paolo Bedin ha guidato la cerimonia condotta da Simona Rolandi e Alessandro Iori. Tra gli ospiti presenti anche Neri Marcorè, Daniele Cacia, il neo designatore arbitrale Daniele Orsato, il presidente dell’AIAC Renzo Ulivieri e il segretario dell’AIC Umberto Calcagno. Marcorè ha ricordato con emozione la propria passione per l’Ascoli nata fin dall’infanzia.


Come evidenzia ancora il Corriere dello Sport nell’articolo firmato da Ferdinando Vicini, il momento più atteso è stato naturalmente quello del sorteggio del calendario del campionato, definito ancora una volta «il laboratorio del talento italiano». Nella prima giornata il Palermo debutterà davanti ai propri tifosi contro la Juve Stabia, mentre spiccano anche Empoli-Cremonese, Cesena-Sampdoria e Hellas Verona-Ascoli. Un esordio che, almeno sulla carta, sorride ai rosanero, indicati tra i principali candidati alla promozione.

Tra i dirigenti presenti è intervenuto anche il direttore sportivo del Palermo Carlo Osti. Come riporta Ferdinando Vicini sul Corriere dello Sport, il dirigente rosanero ha preferito mantenere un profilo prudente: «È difficile fare una griglia del campionato a mercato ancora aperto. Palermo-Sampdoria già alla terza giornata sarà sicuramente un bel test».

Sempre il Corriere dello Sport, attraverso il racconto di Ferdinando Vicini, raccoglie anche le impressioni degli altri protagonisti. Il direttore tecnico della Sampdoria Lorenzo Ariaudo ha definito la sfida del 5 settembre contro il Palermo «una gara importante per i tifosi e per due club blasonati», assicurando che i blucerchiati si faranno trovare pronti.

Grande attesa anche per il derby veneto tra Hellas Verona e Vicenza, in programma alla quinta giornata. Il presidente scaligero Italo Zanzi ha sottolineato l’importanza della sfida, mentre il direttore generale del Vicenza Werner Seeber ha parlato dell’entusiasmo che accompagna l’inizio della stagione e del valore che il derby rappresenta per i sostenitori biancorossi.

Nell’articolo di Ferdinando Vicini pubblicato dal Corriere dello Sport trovano spazio anche le dichiarazioni dell’amministratore unico dell’Avellino Giovanni D’Agostino, che ha ricordato come il girone di ritorno rappresenti sempre un campionato a sé, e quelle del direttore del Modena Andrea Catellani, convinto che questa sarà una Serie B particolarmente equilibrata, nella quale il club emiliano proverà a essere protagonista mantenendo sostenibile il proprio progetto.

A chiudere la serata è stato il presidente della Lega Serie B Paolo Bedin, che, come riportato dal Corriere dello Sport, ha sottolineato come il nuovo calendario accompagnerà il torneo fino a giugno 2027 coinvolgendo città e tifoserie in tutta Italia, con l’obiettivo di superare i numeri delle stagioni precedenti. L’appuntamento con il calcio giocato è fissato per venerdì 21 agosto.

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