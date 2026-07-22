Corriere dello Sport: “Serie B, oggi il calendario della stagione 2026/27: criteri, date e tutte le novità”

La nuova Serie B prende ufficialmente forma oggi. Come racconta Antonio Galluccio sul Corriere dello Sport, alle ore 18 il Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno ospiterà il sorteggio del calendario del campionato 2026/27, giunto alla sua 95ª edizione. Le venti squadre partecipanti scopriranno il percorso completo delle 38 giornate della stagione.

Il presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin, ha sottolineato l’importanza dell’evento: «Anche quest’anno i territori del nostro campionato ci stupiscono con un altro luogo meraviglioso che abbiamo il dovere di promuovere grazie alla grande risonanza mediatica del calcio».





Come spiega il Corriere dello Sport, anche per questa stagione sarà confermato il calendario asimmetrico, con un ordine delle gare di ritorno differente rispetto a quello dell’andata, formula ormai adottata nelle ultime tre edizioni del torneo.

Tra i principali criteri utilizzati per la compilazione del calendario, il Corriere dello Sport evidenzia la necessità di tenere conto delle ristrutturazioni degli stadi segnalate dai club, della migliore alternanza possibile per le società che condividono lo stesso impianto in categorie diverse e del limite massimo di due gare consecutive in casa o in trasferta, applicabile per un massimo di tre volte sia nel girone d’andata sia in quello di ritorno.

Il regolamento prevede inoltre che una partita non possa ripetersi al ritorno prima che siano state disputate almeno altre otto giornate. Negli ultimi quattro turni dovrà esserci un’alternanza perfetta tra incontri casalinghi e trasferte. Non potranno inoltre ripetersi alla prima e all’ultima giornata gli stessi incroci che avevano aperto e chiuso il precedente campionato. All’esordio saranno evitati anche gli scontri diretti tra le quattro neopromosse dalla Serie C e le tre retrocesse dalla Serie A.

Il Corriere dello Sport ricorda che la serata sarà preceduta dalla riunione del Direttivo della Lega Serie B presso la Sala De Carolis della Pinacoteca Civica. L’evento sarà condotto da Simona Rolandi di Rai Sport e Alessandro Iori di Dazn, con la partecipazione dell’attore e regista Neri Marcorè.

La cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming su Dazn e sul canale YouTube della Lega Serie B, con copertura televisiva anche su Rai Sport e collegamenti su Sky Sport 24. Durante la presentazione sarà svelato anche il nuovo Kombat Ball Serie B 2026/27.

Per quanto riguarda il calendario della stagione, il Corriere dello Sport ricorda che il campionato prenderà il via il 22 agosto, preceduto dall’open day del 21 agosto. Sono previste tre soste per gli impegni delle Nazionali, dal 21 settembre al 6 ottobre, dal 9 al 17 novembre e dal 22 al 30 marzo.

I turni infrasettimanali si disputeranno il 27 ottobre, il 24 novembre, l’8 dicembre e il 2 marzo, mentre il tradizionale turno natalizio è fissato per il 27 dicembre. La sosta invernale andrà dal 28 dicembre all’8 gennaio, mentre l’ultima giornata della regular season è in programma tra il 14 e il 16 maggio.