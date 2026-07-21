Ufficiale: Daniel Fila è un nuovo giocatore dell’Avellino

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 21, 2026
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L’Avellino ha ufficializzato l’arrivo di Daniel Fila, attaccante classe 2002, che si trasferisce dal Venezia con la formula del prestito. Il club irpino ha annunciato l’operazione attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale.

Cresciuto nel settore giovanile dello Zbrojovka Brno, Fila ha maturato esperienza nel massimo campionato ceco vestendo anche le maglie di Slavia Praga, Mlada Boleslav e Teplice. Nell’estate del 2025 è approdato in Italia al Venezia, con cui ha collezionato 10 presenze e 2 reti in Serie A.

Nella scorsa stagione ha disputato il campionato di Serie B tra Venezia ed Empoli, totalizzando 27 presenze, 4 gol e un assist. Il centravanti vanta inoltre un importante percorso con la Nazionale Under 21 della Repubblica Ceca, con 24 presenze e 11 reti.


Con l’arrivo di Fila, l’Avellino aggiunge qualità e fisicità al reparto offensivo in vista della nuova stagione di Serie B, puntando su un attaccante giovane ma già con esperienza sia in Italia che a livello internazionale.

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