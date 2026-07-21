Palermo: Le Douaron nel mirino del Troyes

Jérémy Le Douaron potrebbe lasciare il Palermo in questa finestra di mercato. L’attaccante francese, attualmente in ritiro con i rosanero per preparare la nuova stagione, è finito nel mirino del Troyes, club neopromosso in Ligue 1.

A rilanciare l’indiscrezione è il portale francese Foot Mercato, secondo cui l’ESTAC sta lavorando per rinforzare il reparto offensivo e avrebbe individuato proprio in Le Douaron uno dei principali obiettivi. Il classe 1998, arrivato al Palermo due stagioni fa, potrebbe così fare ritorno in Francia dopo l’esperienza in Sicilia.





L’operazione sarebbe favorita anche dal fatto che Palermo e Troyes fanno parte del City Football Group, elemento che potrebbe agevolare un’eventuale trattativa tra i due club.

Secondo Foot Mercato, il Troyes, fresco di promozione in Ligue 1, è alla ricerca di rinforzi per affrontare al meglio il ritorno nella massima serie francese e considera Le Douaron un profilo ideale per aggiungere qualità ed esperienza al proprio attacco. In alternativa, il club segue anche il giovane esterno del Lione Enzo Molébé.

Per il momento Le Douaron continua regolarmente il ritiro con il Palermo agli ordini dello staff tecnico, ma l’interesse del Troyes potrebbe trasformarsi presto in una trattativa concreta. Le prossime settimane saranno decisive per capire se l’attaccante francese continuerà la sua avventura in rosanero oppure farà ritorno in Ligue 1.