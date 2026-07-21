Schira: «Accordo fino al 2030 tra Bozzolan e il Palermo. Da definire la formula del trasferimento»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 21, 2026
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Arrivano importanti conferme sul futuro di Andrea Bozzolan. Il terzino sinistro della Reggiana è sempre più vicino a vestire la maglia del Palermo e, nelle ultime ore, è arrivato anche l’aggiornamento del noto esperto di calciomercato Nicolò Schira, che ha fatto il punto sulla trattativa.

Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, il Palermo ha già raggiunto un accordo con il difensore classe 2004 per un contratto valido fino al 2030. Restano invece da definire gli ultimi dettagli relativi alla formula del trasferimento con la Reggiana.


Come sottolinea ancora Nicolò Schira, il Milan, che ha ceduto Bozzolan alla Reggiana mantenendo alcuni diritti sul giocatore, conserverà il 50% sulla futura rivendita del laterale mancino.

L’operazione è quindi ormai entrata nella fase conclusiva e, una volta trovata l’intesa definitiva tra i club sulla formula del trasferimento, Andrea Bozzolan potrà diventare un nuovo calciatore del Palermo, pronto a mettersi a disposizione di Filippo Inzaghi per la stagione 2026/27.

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