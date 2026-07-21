Corriere dello Sport: “Bozzolan a un passo, il Palermo accelera. Osti lavora anche sugli esterni offensivi”

Il Palermo è pronto ad accogliere un nuovo rinforzo. Come racconta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la trattativa per Andrea Bozzolan è ormai alle battute finali. Dopo aver definito l’arrivo del portiere Mattia Fortin, il direttore sportivo Carlo Osti è vicino a chiudere anche per l’esterno sinistro classe 2004 della Reggiana, individuato come vice Augello.

Secondo quanto riferisce Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, Bozzolan arriverà in prestito, unica formula praticabile visto che il Milan, club in cui è cresciuto, ha mantenuto il diritto di recompra al momento della cessione alla Reggiana nella scorsa estate. Per Filippo Inzaghi si tratta di un altro innesto Under che segna una chiara discontinuità rispetto alla passata stagione, quando, dopo la partenza di Lund, il Palermo preferì non acquistare un altro terzino sinistro affidandosi alla duttilità degli uomini già presenti in rosa.





Nel frattempo, dal ritiro di Santa Cristina è intervenuto anche Niccolò Pierozzi, che ha parlato della concorrenza interna e delle ambizioni della squadra.

«Partiamo da una base importante. Se il Palermo dimostrerà di avere la voglia e l’aggressività mostrate contro il Catanzaro saranno pochi gli avversari che ci potranno contrastare. In corsa con Cassandro nel ruolo di terzino destro? La concorrenza interna fa bene. Proverò a dimostrare di meritare una maglia da titolare e spero che per il mister sia difficile lasciarmi fuori».

Come evidenzia ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il lavoro del ds Osti non si ferma al ruolo di terzino sinistro. Prosegue infatti la ricerca di un esterno offensivo, con particolare attenzione a un’ala destra mancina. Tra i profili seguiti resta sotto osservazione Issiaka Kamate, talento dell’Inter Under 23.

La giornata di ieri ha visto anche la visita nel ritiro rosanero del commissario tecnico della Finlandia Jacob Friis, arrivato in Val Gardena per seguire l’allenamento del Palermo e incontrare i connazionali Joel Pohjanpalo e Jesse Joronen. Presente al Mulin da Coi anche Mark Leyland, Director of Global Coaching del City Football Group.

Sempre secondo Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il club ha inoltre presentato il nuovo Zagara Kit per la stagione 2026/27, una divisa ispirata ai colori della natura siciliana e agli agrumi della Conca d’Oro. La maglia sarà celebrata il prossimo 24 luglio al Mercato Ortofrutticolo di Palermo in un evento speciale che vedrà la partecipazione dell’ex capitano rosanero Fabrizio Miccoli.

Infine, arrivano novità anche sul fronte stadio. Palermo e Sipet hanno raggiunto un accordo per ridefinire i confini delle rispettive aree: la società che gestisce l’Ippodromo della Favorita ha ceduto oltre 5 mila metri quadrati della propria concessione, che entreranno nella disponibilità del Palermo per consentire l’avanzamento del progetto di riqualificazione del Renzo Barbera.