Corriere dello Sport: “Bozzolan a un passo, il Palermo accelera. Osti lavora anche sugli esterni offensivi”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 21, 2026
Screenshot 2026-07-21 054244

Il Palermo è pronto ad accogliere un nuovo rinforzo. Come racconta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la trattativa per Andrea Bozzolan è ormai alle battute finali. Dopo aver definito l’arrivo del portiere Mattia Fortin, il direttore sportivo Carlo Osti è vicino a chiudere anche per l’esterno sinistro classe 2004 della Reggiana, individuato come vice Augello.

Secondo quanto riferisce Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, Bozzolan arriverà in prestito, unica formula praticabile visto che il Milan, club in cui è cresciuto, ha mantenuto il diritto di recompra al momento della cessione alla Reggiana nella scorsa estate. Per Filippo Inzaghi si tratta di un altro innesto Under che segna una chiara discontinuità rispetto alla passata stagione, quando, dopo la partenza di Lund, il Palermo preferì non acquistare un altro terzino sinistro affidandosi alla duttilità degli uomini già presenti in rosa.


Nel frattempo, dal ritiro di Santa Cristina è intervenuto anche Niccolò Pierozzi, che ha parlato della concorrenza interna e delle ambizioni della squadra.

«Partiamo da una base importante. Se il Palermo dimostrerà di avere la voglia e l’aggressività mostrate contro il Catanzaro saranno pochi gli avversari che ci potranno contrastare. In corsa con Cassandro nel ruolo di terzino destro? La concorrenza interna fa bene. Proverò a dimostrare di meritare una maglia da titolare e spero che per il mister sia difficile lasciarmi fuori».

Come evidenzia ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il lavoro del ds Osti non si ferma al ruolo di terzino sinistro. Prosegue infatti la ricerca di un esterno offensivo, con particolare attenzione a un’ala destra mancina. Tra i profili seguiti resta sotto osservazione Issiaka Kamate, talento dell’Inter Under 23.

La giornata di ieri ha visto anche la visita nel ritiro rosanero del commissario tecnico della Finlandia Jacob Friis, arrivato in Val Gardena per seguire l’allenamento del Palermo e incontrare i connazionali Joel Pohjanpalo e Jesse Joronen. Presente al Mulin da Coi anche Mark Leyland, Director of Global Coaching del City Football Group.

Sempre secondo Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il club ha inoltre presentato il nuovo Zagara Kit per la stagione 2026/27, una divisa ispirata ai colori della natura siciliana e agli agrumi della Conca d’Oro. La maglia sarà celebrata il prossimo 24 luglio al Mercato Ortofrutticolo di Palermo in un evento speciale che vedrà la partecipazione dell’ex capitano rosanero Fabrizio Miccoli.

Infine, arrivano novità anche sul fronte stadio. Palermo e Sipet hanno raggiunto un accordo per ridefinire i confini delle rispettive aree: la società che gestisce l’Ippodromo della Favorita ha ceduto oltre 5 mila metri quadrati della propria concessione, che entreranno nella disponibilità del Palermo per consentire l’avanzamento del progetto di riqualificazione del Renzo Barbera.

Altre notizie

Screenshot_2026-07-20-22-38-40-375_com.android.chrome-edit

Padova in pressing su Cocchi: il club vuole chiudere entro la settimana

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 20, 2026
Screenshot_2026-07-20-22-34-29-890_com.android.chrome-edit

Juve Stabia, doppio colpo dalla Fiorentina: arrivano Sandrucci e Scuderi

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 20, 2026
ritiro palermo

Ritiro Palermo, il report della doppia seduta a Santa Cristina. Domani parla Augello

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 20, 2026
Michele Lo Valvo, neo direttore generale del Resuttana San Lorenzo-2

Sipet cede oltre 5 mila metri quadrati al Palermo, Lo Valvo: «Un regalo alla città per il futuro del Barbera»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 20, 2026
2d623d69-31a9-4552-8d01-056de8ff556d_92340433-1200x600

Stadio Barbera, accordo tra Palermo e Sipet: altro passo verso la riqualificazione

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 20, 2026
pierozzi3

Palermo, Pierozzi: «Il gruppo è la nostra forza. Con questo spirito possiamo toglierci grandi soddisfazioni»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 20, 2026
PIEROZZI2

Palermo, Pierozzi: «La concorrenza interna fa bene. Voglio farmi trovare sempre pronto»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 20, 2026
PIEROZZI

Palermo, Pierozzi: «Il mio ruolo naturale è il terzino. Con Inzaghi c’è un rapporto sano»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 20, 2026
finl

Ritiro Palermo: il Ct della Finlandia Jacob Friis fa visita a Pohjanpalo e Joronen

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 20, 2026
Screenshot 2026-07-20 110034

Palermo, svelato lo Zagara Kit 2026/27: il nuovo completo ispirato ai colori e ai profumi della Sicilia

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 20, 2026
inzaghi mirri gardini osti (23)

Tuttosport: “Verona in pole per Cheddira. Palermo pronto ad accogliere Bozzolan, Kamaté e Rao”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 20, 2026
inzaghi mirri gardini osti (8)

Giornale di Sicilia: “Affare Bozzolan in chiusura, poi caccia al big per la trequarti”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 20, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-07-21 054244

Corriere dello Sport: “Bozzolan a un passo, il Palermo accelera. Osti lavora anche sugli esterni offensivi”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 21, 2026
Screenshot_2026-07-20-22-38-40-375_com.android.chrome-edit

Padova in pressing su Cocchi: il club vuole chiudere entro la settimana

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 20, 2026
Screenshot_2026-07-20-22-34-29-890_com.android.chrome-edit

Juve Stabia, doppio colpo dalla Fiorentina: arrivano Sandrucci e Scuderi

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 20, 2026
ritiro palermo

Ritiro Palermo, il report della doppia seduta a Santa Cristina. Domani parla Augello

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 20, 2026
Michele Lo Valvo, neo direttore generale del Resuttana San Lorenzo-2

Sipet cede oltre 5 mila metri quadrati al Palermo, Lo Valvo: «Un regalo alla città per il futuro del Barbera»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 20, 2026