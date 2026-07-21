Giornale di Sicilia: “Palermo, doppia seduta verso il Paradiso. Fortin al lavoro, visite di Friis e Leyland”

Prosegue il ritiro del Palermo a Santa Cristina in Val Gardena. Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, i rosanero hanno sostenuto un’altra intensa giornata di lavoro agli ordini di Filippo Inzaghi, continuando la preparazione in vista dell’inizio del campionato di Serie B.

Secondo quanto riferisce Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, la squadra ha svolto una doppia seduta. In mattinata il programma ha previsto esercitazioni dedicate alla costruzione dal basso e alla fase offensiva, mentre nel pomeriggio il gruppo è stato impegnato in una partitella conclusa con una sessione di lavoro aerobico.





Archiviata la conferenza stampa di Niccolò Pierozzi, oggi sarà invece il turno di Tommaso Augello, che parlerà ai media al termine dell’allenamento mattutino. L’attenzione è già rivolta all’amichevole contro il Paradiso, in programma domani pomeriggio, un test che servirà al Palermo per proseguire il percorso di crescita dopo la sconfitta contro l’Ingolstadt e in vista dei successivi impegni contro Norimberga e Iraklis.

Come sottolinea ancora Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, la giornata di ieri ha segnato anche il primo allenamento completo di Mattia Fortin. Il nuovo portiere rosanero, arrivato dal Lens, dopo aver svolto soltanto una parte della seduta nel giorno del suo arrivo, ha lavorato per la prima volta con continuità insieme ai compagni.

La seduta è stata seguita da ospiti di rilievo. Il commissario tecnico della Finlandia Jacob Friis ha raggiunto il ritiro rosanero per incontrare Joel Pohjanpalo e Jesse Joronen, intrattenendosi con i due connazionali e osservando da vicino il lavoro della squadra. Secondo Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, la visita potrebbe essere stata anche l’occasione per provare a convincere Joronen a rivedere la decisione di lasciare la Nazionale finlandese.

Nel corso della giornata è arrivata anche la visita di Mark Leyland, Director of Global Coaching del City Football Group, figura che si occupa della metodologia tecnica e del supporto agli staff delle società appartenenti al network del gruppo.