Ex rosa, UFFICIALE: Gazzi è il nuovo team manager del Torino

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026
Screenshot 2026-06-15 123217

Attraverso un comunicato tramite i propri canali, il Torino ha ufficializzato di aver affidato il ruolo di team manager ad Alessandro Gazzi, che andrà a prendere il posto precedentemente occupa da Andreini. L’ex rosa è quindi pronto ad una nuova avventura in Serie A.

Questo il comunicato del club:


“Il Torino Football Club è lieto di annunciare che dal 1° luglio 2026 Alessandro Gazzisarà il nuovo Team Manager della prima squadra. Gazzi è nato a Feltre (provincia di Belluno) il 28 gennaio 1983. Cresciuto calcisticamente nel Treviso e nella Lazio, con la formazione veneta ha debuttato in Serie B nella stagione 2000-2001. In carriera ha indossato anche le maglie di Viterbese, Bari, Reggina, Siena, Torino, Palermo e Alessandria. Al Toro dal 2012 al 2016, si è particolarmente distinto per abnegazione e dedizione alla causa. Per lui, un totale di 104 presenze e tre gol in granata tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League. Terminata la carriera da calciatore ha svolto il ruolo di vice allenatore e collaboratore tecnico all’Alessandria, alla Feralpisalò e al Sudtirol. E’ tornato anche al Torino nelle vesti di vice allenatore dell’under 17 nella stagione 2022-’23. Gazzi rileverà il ruolo e le mansioni di Alessandro Andreini, cui va il saluto e il ringraziamento della Società per il proficuo lavoro svolto in questi due anni. Tutto il Torino Football Club riaccoglie Gazzi con un caloroso: “Bentornato! Buon lavoro, Sempre Forza Toro”

Altre notizie

palermo catanzaro 3-2 (129) aquilani

Catanzaro, Aquilani saluta: «A un centimetro dal sogno, una parte di me resterà sempre qui»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 11, 2026
bresccc

Finale Playoff Serie C, UFFICIALE: Brescia-Ascoli è stata rinviata, la gara riprenderà domani

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 2, 2026
TP3_0954-1920x1060

Palermo Under 19: Balaguss convocato dalla Nazionale lettone

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026
89574169-7861-4ded-aa76-29ee25ed0dd2

Semifinale Playoff Serie B, Inzaghi: «L’impresa ci porterebbe nella storia»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 19, 2026
mario aiello

Playoff Serie B, Aiello promuove il Catanzaro: «Con il Palermo hanno strameritato»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 19, 2026
Screenshot 2026-05-14 195402

Anche Catania saluta Alessia: “Che la terra ti sia lieve”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 14, 2026
palermo cesena 2-0 (30) Pohjanpalo

Il Palermo celebra sui social i 24 gol in campionato di Pohjanpalo (Video)

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 12, 2026
3728349-gpbl4-IRan

Iran, la federazione: «Andremo ai Mondiali se i Paesi ospitanti accettano le nostre condizioni»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
WhatsApp Image 2026-05-08 at 18.24.42

Palermo presenta il nuovo Barbera: «Non solo uno stadio, ma un nuovo luogo per la città»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026
haas

Empoli, Haas: «Contro il Monza giochiamo la partita della vita»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 7, 2026
Screenshot 2026-05-02 200503

Serie A: un punto a testa tra Como e Napoli, al “Sinigaglia” termina 0-0. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 2, 2026
Palermo-Cesena 0-0 Serie B (51) tribuna renzo barbera

Gazzetta dello Sport: “Euro 2032, Uva rassicura: «Nessun ritardo»”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 17, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-06-15 123217

Ex rosa, UFFICIALE: Gazzi è il nuovo team manager del Torino

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026
infortunio-aebischer-massima-cautela-cosi-si-allontana-il-suo-ritorno-a-bologna

Pisa, Aebischer verso l’addio: interesse dalla Serie A e dalla Germania

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026
palermo pescara 5-0 (8) tifosi coreografia

“Palermo 125”, nuova tappa per la mostra dedicata alla storia rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026
4bbad48b-fef0-410c-8dbb-64c2bb19290d

Athletic Club Palermo lancia l’Athletic Summer Experience 2026 con due appuntamenti

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026
Screenshot 2026-06-15 084448

Pisa e Palermo su Di Mario, l’Entella fissa il prezzo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026