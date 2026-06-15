Ex rosa, UFFICIALE: Gazzi è il nuovo team manager del Torino

Attraverso un comunicato tramite i propri canali, il Torino ha ufficializzato di aver affidato il ruolo di team manager ad Alessandro Gazzi, che andrà a prendere il posto precedentemente occupa da Andreini. L’ex rosa è quindi pronto ad una nuova avventura in Serie A.

Questo il comunicato del club:





“Il Torino Football Club è lieto di annunciare che dal 1° luglio 2026 Alessandro Gazzisarà il nuovo Team Manager della prima squadra. Gazzi è nato a Feltre (provincia di Belluno) il 28 gennaio 1983. Cresciuto calcisticamente nel Treviso e nella Lazio, con la formazione veneta ha debuttato in Serie B nella stagione 2000-2001. In carriera ha indossato anche le maglie di Viterbese, Bari, Reggina, Siena, Torino, Palermo e Alessandria. Al Toro dal 2012 al 2016, si è particolarmente distinto per abnegazione e dedizione alla causa. Per lui, un totale di 104 presenze e tre gol in granata tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League. Terminata la carriera da calciatore ha svolto il ruolo di vice allenatore e collaboratore tecnico all’Alessandria, alla Feralpisalò e al Sudtirol. E’ tornato anche al Torino nelle vesti di vice allenatore dell’under 17 nella stagione 2022-’23. Gazzi rileverà il ruolo e le mansioni di Alessandro Andreini, cui va il saluto e il ringraziamento della Società per il proficuo lavoro svolto in questi due anni. Tutto il Torino Football Club riaccoglie Gazzi con un caloroso: “Bentornato! Buon lavoro, Sempre Forza Toro”