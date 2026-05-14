Anche Catania saluta Alessia: “Che la terra ti sia lieve”

Anche Catania saluta la piccola Alessia, tifosa rosanero venuta a mancata a seguito di una terribile malattia. In occasione dell’amichevole a porte aperte, giocata oggi al “Massimino” contro il Santa Venerina, i tifosi rossoblù hanno infatti esposto uno striscione per salutare la bambina.

“Ciao Piccola Alessia… che la terra ti sia lieve“, questo il messaggio degli etnei, accompagnato da un lungo applauso dei sostenitori presenti. Nella giornata di ieri una delegazione di tifosi partenopei ha anche visitato al “Renzo Barbera” la camera ardente della piccola, dimostrando vicinanza alla famiglia e alla città.



