Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Inter avvelenata”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 15, 2026
Screenshot 2026-03-15 090215

Pareggia in casa con l’Atalanta

Altre notizie

Screenshot 2026-03-05 223300

Serie C girone C: il Catania cade a Benevento, il Cerignola cala il poker al Trapani. I risultati finali e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
Screenshot 2026-01-29 225337

Europa League: il Bologna vince a Tel Aviv, la Roma non va oltre il pari contro il Panathinaikos. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
Screenshot 2026-01-26 224006

Serie A: al “Bentegodi” l’Udinese cala il tris, Verona battuto 3-1. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 26, 2026
Screenshot 2026-01-25 195802

Serie A: la Juventus cala il tris, Napoli battuto 3-0. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 25, 2026
Screenshot 2026-01-22 210027

Venezia, UFFICIALE: preso Panada dall’Atalanta

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 22, 2026
palermo padova 1-0 (90)

Tuttosport: “Palermo, Pohjanpalo rilancia la speranza”

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 28, 2025
Screenshot 2025-12-08 170249

Serie A: vittoria del Parma per 1-0 in casa del Pisa. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 8, 2025
Screenshot 2025-12-08 155201

Serie A: Parma avanti 1-0 in casa del Pisa dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 8, 2025
palermo bari serie b 2-0 (71) gyasi Darboe

Bari, tegola Darboe: lesione di alto grado e lungo stop

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 5, 2025
file3 (75)

Serie C Girone C: Benevento in vantaggio sul Sorrento, 1-0 all’intervallo

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2025
Screenshot 2025-11-01 165745

Seria A: cade l’Atalanta a Udine, termina 1-0 per l’Udinese il match del “Bluenergy”. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 1, 2025
Clamoroso colpo di scena

Serie B: ecco quale gara dell’11^ giornata verrà trasmessa in chiaro su DAZN

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 31, 2025

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-03-15 095727

Il Giorno: “Monza travolgente, Palermo ko 3-0: brianzoli sempre più vicini alla Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 15, 2026
calcio-serie-b-2025-2026-monza-vs-palermo

Tuttosport: “Un superbo Monza fa fuori il Palermo!”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 15, 2026
650779260_1513261790808341_1939102407223395544_n

Gazzetta dello Sport: “Delli Carri top. Le pagelle di Monza-Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 15, 2026
c175fa8c-2818-48ae-9afa-903aafba5b37

Gazzetta dello Sport: “Monza, è un tris da A. Resa Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 15, 2026
e9c65d7f-a62a-4779-8c4a-2a06641036ad

Repubblica: “Difesa disattenta, attaccanti impalpabili. Le pagelle di Monza-Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 15, 2026