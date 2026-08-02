Gazzetta dello Sport: “Pisa, tris sulle fasce. Moreo nel mirino del Palermo, ora serve il centravanti”

Il Pisa continua a costruire una squadra pensata per sviluppare gioco sulle corsie e sfruttare la velocità degli esterni. Come racconta la Gazzetta dello Sport, le indicazioni emerse durante il ritiro di Morgex hanno spinto il club nerazzurro a concentrare questa fase del mercato proprio sulle fasce, nella prospettiva di tornare a utilizzare con continuità il 4-3-3.

Secondo la Gazzetta dello Sport, il sistema scelto da Paolo Bianco richiama quello che dieci anni fa, con Gennaro Gattuso in panchina, accompagnò il Pisa verso la promozione in Serie B. Un impianto offensivo che richiede giocatori di gamba, qualità nell’uno contro uno e capacità di incidere negli ultimi metri.





Dopo l’arrivo di Tommaso Marras, rivelazione dell’ultima stagione con il Mantova, il Pisa ha accelerato chiudendo tre operazioni importanti. Il primo innesto è stato Emanuele Rao, giovane esterno arrivato in prestito dal Napoli e già aggregato al gruppo. Per lui l’esperienza in nerazzurro rappresenta un’altra tappa nel percorso di crescita dopo la stagione disputata con il Bari.

Subito dopo è arrivato Simone Zanon, acquistato dalla Carrarese. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il laterale destro garantisce esperienza in Serie B e duttilità tattica, potendo essere utilizzato anche in un eventuale 3-5-2 grazie alla sua capacità di interpretare entrambe le fasi.

Il terzo rinforzo è Ichem Ferrah, esterno franco-algerino prelevato dal Lille. Il classe 2005 arriva dopo una stagione di grande rendimento con il Cambuur, chiusa con 12 gol e 6 assist in 35 presenze. Numeri che confermano la sua capacità di incidere sia in fase realizzativa sia nella costruzione offensiva.

La batteria degli esterni si completa con giocatori già presenti in rosa come Matteo Tramoni e Stefano Moreo. Proprio il futuro di Moreo rappresenta uno dei temi più delicati del mercato nerazzurro.

L’attaccante, reduce da una stagione positiva chiusa con 7 reti in Serie A, è finito nel mirino del Palermo, dove ritroverebbe Filippo Inzaghi, tecnico con cui ha già lavorato e che lo ha valorizzato nel corso della carriera. Il club rosanero si è già mosso presentando una proposta, che però non ha ancora convinto il Pisa.

Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, la trattativa si presenta complessa. Da una parte il Pisa considera Moreo un elemento importante del progetto di Paolo Bianco e non lo ritiene un giocatore in uscita. Dall’altra pesano l’età, 33 anni, e il contratto in scadenza tra un anno, elementi che obbligano la società a riflettere anche sull’eventuale rinnovo.

Il Palermo continua dunque a seguire la situazione, facendo leva anche sul rapporto tra il calciatore e Inzaghi. Il Pisa, però, non vuole rinforzare una diretta concorrente nella corsa alla promozione senza ricevere una proposta ritenuta adeguata. Per il momento il club nerazzurro resiste, ma il futuro di Moreo resta uno dei dossier aperti.

Sistemate le fasce, il direttore sportivo Leonardo Gabbanini ha spostato l’attenzione sulla ricerca del nuovo centravanti. Con Meister e Stojilkovic considerati in uscita, uno dei primi nomi sulla lista è quello di Andrea Adorante.

L’attaccante del Venezia, vicecapocannoniere dell’ultima Serie B con 17 reti, è però alle prese con un problema alla schiena e dovrebbe tornare disponibile soltanto in autunno. Nonostante questo, il Pisa continua a ragionare su un’operazione in prestito con diritto di riscatto.

Resta viva anche la pista che porta a Gabriele Artistico, di proprietà della Lazio e reduce dall’esperienza allo Spezia. Più defilate, ma ancora monitorate, le alternative rappresentate da Fabio Abiuso della Carrarese e Alessandro Gabrielloni del Como.

Parallelamente, il Pisa lavora anche alle uscite. A centrocampo restano da chiarire le posizioni di Michel Aebischer, legato a una clausola rescissoria da 4,5 milioni di euro, e Idrissa Touré, che potrebbe trovare meno spazio nel nuovo sistema tattico.

Infine resta vivo l’asse con la Juve Stabia. Il Pisa segue il portiere Alessandro Confente e il centrocampista Omar Correia, anche se quest’ultimo non viene considerato facilmente cedibile dal club campano.