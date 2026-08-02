Giornale di Sicilia: “Bogdani: «Il Palermo deve vincere la Serie B. Vavassori può spaccare le partite»”

Il Palermo parte tra le principali candidate alla promozione in Serie A. Ne è convinto Erjon Bogdani, ex dirigente del settore giovanile rosanero, che in un’intervista concessa a Salvatore Orifici per il Giornale di Sicilia ha analizzato il prossimo campionato cadetto, soffermandosi sulle ambizioni della squadra di Filippo Inzaghi e sui nuovi acquisti.

«La B è un campionato molto difficile e questo si è visto anche l’anno scorso», spiega Erjon Bogdani nell’intervista rilasciata a Salvatore Orifici per il Giornale di Sicilia. «Ci sono squadre sicuramente più attrezzate di altre, come il Palermo che quest’anno vuole e deve vincere il campionato visti gli investimenti fatti negli ultimi due anni».





Secondo Bogdani, intervistato dal Giornale di Sicilia, non saranno soltanto le retrocesse dalla Serie A a lottare per il vertice: «Verona e Cremonese hanno fatto delle squadre che vogliono sicuramente vincere, ma ci sono altre società che si stanno muovendo bene sul mercato e possono essere le sorprese del campionato come il Padova, che secondo me si è rinforzato tanto».

L’ex dirigente rosanero vede anche altre possibili outsider: «Ci sono diverse società che possono rivelarsi come sorprese della Serie B. Anche le squadre che sono salite dalla Serie C possono fare un campionato da protagonisti e provare a fare i play-off», aggiunge Erjon Bogdani a Salvatore Orifici del Giornale di Sicilia.

Parlando del Palermo, Bogdani ritiene che il mercato non sia ancora concluso. «Sicuramente il Palermo dovrà ancora fare qualcosa sul mercato. Il campionato è molto lungo, c’è da battagliare», afferma nell’intervista pubblicata dal Giornale di Sicilia.

Tra gli acquisti già conclusi, quello che convince maggiormente l’ex dirigente è Hernani. «Il suo arrivo è molto importante, un giocatore esperto che ha vinto campionati e che anche l’anno scorso è stato protagonista con il Monza», sottolinea Bogdani ai microfoni di Salvatore Orifici per il Giornale di Sicilia.

Infine un giudizio anche su Dominic Vavassori, ufficializzato nelle ultime ore dal Palermo e già conosciuto da Bogdani per le sue esperienze con l’Atalanta. «Dominic l’ho visto sia l’anno scorso ma soprattutto due stagioni fa quando ha fatto un ottimo campionato con l’Atalanta. È un esterno offensivo molto bravo, un giocatore che se è in giornata ti spacca la partita. È una bella sfida per lui», conclude Erjon Bogdani nell’intervista concessa a Salvatore Orifici per il Giornale di Sicilia.