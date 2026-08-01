Palermo, UFFICIALE: Vavassori è rosanero
Il Palermo ha ufficializzato l’arrivo di Dominic Vavassori. Attraverso una nota pubblicata sui propri canali ufficiali, il club rosanero ha comunicato di aver acquisito dall’Atalanta le prestazioni sportive dell’attaccante, che si trasferisce in Sicilia con la formula del prestito.
Ecco la nota:
“Il Palermo FC comunica di aver acquisito dall’Atalanta BC le prestazioni sportive di Dominic Vavassori. Il calciatore si trasferisce a titolo temporaneo”.
Vavassori è dunque un nuovo calciatore del Palermo e si mette a disposizione della squadra in vista della nuova stagione