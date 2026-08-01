Corriere dello Sport: “Pafundi al Catanzaro, Verdi firma col Benevento. Ufficiali Mulattieri, Rao e Viti”

Prosegue il mercato in Serie B con diverse operazioni ormai ufficiali. Come riportato da Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, il Verona ha definito lo scambio di attaccanti con il Sassuolo: Samuele Mulattieri approda in gialloblù in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, mentre Kieron Bowie compie il percorso inverso con la stessa formula. L’Hellas ha inoltre ceduto in prestito al Marítimo il centrocampista Yellu Santiago.

Colpo d’esperienza per il Benevento, che ha ufficializzato l’arrivo di Simone Verdi. L’ex fantasista di Napoli, Torino e Bologna porta qualità e duttilità alla trequarti sannita. Contestualmente, il club ha ceduto a titolo definitivo Francesco Pio Sena al Cerignola.





Scambio di prestiti tra Sudtirol e Cagliari: Raphael Kofler si trasferisce in Sardegna, mentre Davide Veroli vestirà la maglia degli altoatesini.

Il Pisa ha ufficializzato l’arrivo in prestito dell’esterno offensivo Emanuele Rao, di proprietà del Napoli e reduce dall’esperienza al Bari.

Il Catanzaro mette a segno un doppio colpo. È ufficiale l’ingaggio di Simone Pafundi dall’Udinese: il trequartista arriva in prestito con diritto di riscatto e ha già sottoscritto un contratto fino al 2030 valido in caso di esercizio dell’opzione. I giallorossi hanno inoltre annunciato l’argentino Alejo Garnica, esterno offensivo classe 2002 proveniente dal Nardò, dove nell’ultima stagione ha collezionato 34 presenze, 5 gol e 7 assist.

L’Avellino continua a lavorare con il Sassuolo per il terzino destro Simone Cinquegrano: la trattativa procede verso un prestito con diritto di riscatto dopo il rinnovo del contratto del giocatore con il club neroverde.

Infine, la Sampdoria ha ufficializzato l’ingaggio del difensore Mattia Viti, arrivato dal Nizza e legato ai blucerchiati con un contratto quadriennale.