La Sicilia: “Nuovo Barbera, Palermo resta in corsa per Euro 2032: sfida con Firenze per l’ultimo posto”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 1, 2026
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La candidatura del Nuovo Barbera per Euro 2032 ha superato il primo traguardo, ma la partita è tutt’altro che conclusa. Come evidenzia La Sicilia, l’approvazione della convenzione tra Comune e Palermo FC ha consentito di completare il dossier inviato alla FIGC, che adesso dovrà scegliere le cinque città italiane da proporre alla UEFA entro il prossimo 1° ottobre.

Secondo il quotidiano, alcune sedi sembrano ormai praticamente certe. Roma, che punta addirittura a ospitare la finale del torneo, Torino con l’Allianz Stadium e Milano, nonostante le incognite legate al nuovo impianto, sarebbero considerate in pole. Molto vicina anche Napoli, rilanciata dal progetto di profondo restyling dello stadio Diego Armando Maradona sostenuto da Regione Campania e Comune.


Per l’ultimo posto disponibile, invece, la competizione resta apertissima. La Sicilia individua in Palermo e Firenze le due principali candidate a contendersi la quinta casella utile, anche se restano in corsa pure Cagliari, Genova e, più defilata, Salerno.

Il quotidiano sottolinea come il progetto del Nuovo Barbera, sostenuto dagli investimenti del City Football Group e dalle risorse pubbliche previste per la riqualificazione dell’impianto, abbia consentito al capoluogo siciliano di recuperare terreno nella corsa europea. La maggiore capienza prevista per lo stadio di viale del Fante potrebbe rappresentare un elemento favorevole rispetto ad altre candidature.

Resta comunque la valutazione finale della FIGC, che dovrà selezionare le cinque sedi italiane ufficiali. Palermo, conclude La Sicilia, resta pienamente in corsa e potrebbe giocarsi fino all’ultimo il posto con Firenze, mentre le altre grandi città sembrano ormai vicinissime alla designazione.

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