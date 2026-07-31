EURO 2032, Lagalla firma la nota di candidatura: «Un passaggio fondamentale che segna una tappa importante per Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
palermo modena 1-1 (80)Lagalla Mirri

Dopo aver firmato la nota di candidatura di Palermo come città ospitante degli Europei di calcio 2032, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito il sindaco della città, Roberto Lagalla, evidenziando il grande lavoro svolto dall’amministrazione comunale e dal Palermo FC e come rappresenti una tappa importante per la città.

«Ho appena firmato e trasmesso alla FIGC la nota con cui il Comune di Palermo formalizza la candidatura della città e dello stadio Renzo Barbera per ospitare gli Europei di calcio del 2032 – ha spiegato Lagalla -. È un passaggio fondamentale, che rappresenta un bel traguardo nel percorso che abbiamo costruito con determinazione e che segna una tappa importante per Palermo».


Il sindaco ha poi proseguito: «L’Amministrazione comunale e il Palermo FC, con il fondamentale supporto della Presidenza della Regione Siciliana, stanno coltivando due grandi sogni che viaggiano sullo stesso binario. Il primo è quello di consegnare ai tifosi rosanero uno stadio moderno, riqualificato e all’altezza della passione che da sempre accompagna questa città. Il secondo è quello di vedere Palermo tra le città ospitanti di Euro 2032, un obiettivo che significherebbe non soltanto avere uno stadio di rango internazionale, ma anche aprire nuove prospettive di sviluppo economico, turistico e infrastrutturale per l’intero territorio».

Lagalla ha inoltre evidenziato il duro lavoro svolto per arrivare a questo risultato: «Abbiamo lavorato senza sosta, con serietà, responsabilità e spirito di collaborazione. Voglio ringraziare il board del City Football Group, la dirigenza del Palermo FC, nonché il vicesindaco Alaimo e l’assessore allo Sport Anello, gli esperti e tutte le funzioni comunali che, ciascuna per la propria competenza, hanno saputo trovare sintesi e positiva finalizzazione. La sinergia tra pubblico e privato ha reso possibile un’operazione che, a inizio sindacatura, sembrava quasi irrealizzabile, quando Palermo non rientrava neanche tra le possibili candidate».

Il primo cittadino palermitano sottolinea anche il grande apprezzamento ricevuto da questo progetto: «Abbiamo portato avanti un lavoro straordinario che, anche da parte della UEFA, ha raccolto parole di apprezzamento per la capacità di costruire, in tempi strettissimi, un percorso complesso e credibile. È un primo risultato di cui Palermo può essere orgogliosa».

«Adesso, però, non è il momento di fermarsi – conclude Lagalla -. Dobbiamo continuare a lavorare con lo stesso impegno per trasformare questi due sogni in realtà: restituire ai palermitani uno stadio degno della loro passione e fare della nostra città una protagonista di Euro 2032. Forza Palermo».

 

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