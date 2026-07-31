Nuovo Barbera, Rini: «Palermo guarda al futuro, Euro 2032 è un obiettivo concreto»

L’assessore alla Cultura del Comune di Palermo, Antonio Rini, ha commentato l’approvazione della delibera sul Nuovo Barbera, definendola una giornata storica per la città e un passaggio decisivo verso il futuro.

«Oggi Palermo compie un passo storico. L’approvazione del progetto del nuovo Stadio Renzo Barbera è molto più di un’opera pubblica: è il simbolo di una città che torna a credere in sé stessa e guarda con ambizione al futuro».





Secondo Rini, la riqualificazione dell’impianto rappresenta un’opportunità che va ben oltre l’aspetto sportivo.

«Uno stadio moderno significa sport, grandi eventi, turismo, lavoro e nuove opportunità. Significa dare a Palermo una casa all’altezza della sua storia e della passione dei suoi tifosi».

L’assessore ha quindi sottolineato come il progetto rafforzi concretamente la candidatura del capoluogo siciliano a ospitare una parte di Euro 2032.

«Gli Europei del 2032 non sono più soltanto un sogno: da oggi sono un obiettivo concreto».

Infine, Rini ha affidato ai social un messaggio rivolto al futuro della città.

«Il futuro non si aspetta. Si costruisce. E Palermo oggi ha dimostrato di saperlo fare».