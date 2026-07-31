Di Marzio: “I Rangers puntano Ghedjemis, il Frosinone valuta il futuro dell’attaccante”

Il Frosinone potrebbe presto salutare uno dei suoi talenti più interessanti. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i Rangers hanno messo nel mirino Farès Ghedjemis e sono pronti a spingere con decisione per portare in Scozia l’attaccante esterno.

Il classe 2002, nazionale algerino, è considerato la prima scelta del club di Glasgow per rinforzare le corsie offensive in vista della nuova stagione.





Come riferisce Gianluca Di Marzio, su Ghedjemis c’è anche l’interesse di altri club stranieri, ma al momento sono proprio i Rangers a muoversi con maggiore convinzione per cercare di chiudere l’operazione.

Nei prossimi giorni potrebbero arrivare sviluppi importanti, con il Frosinone chiamato a valutare l’eventuale proposta che arriverà dalla Scozia per uno dei suoi giovani più promettenti.