Corriere dello Sport: “Cesena scatenato: Pagano, Debenedetti e Fiori. Il Pisa chiude per Zanon”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
palermo pescara 5-0 (5) pallone serie b

Il mercato di Serie B continua a regalare movimenti importanti tra operazioni già concluse e trattative ormai vicine alla definizione. Come racconta Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, Cesena e Pisa sono tra i club più attivi, mentre Sudtirol, Avellino, Padova e Sampdoria continuano a rinforzare i rispettivi organici.

Secondo Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, il Südtirol ha ufficializzato l’arrivo dell’attaccante Rares Burnete, prelevato dal Lecce con la formula del prestito con diritto di opzione e contro-opzione.


Il Cesena, dopo aver definito l’acquisto a titolo definitivo del centrocampista Riccardo Pagano dalla Roma, che ha firmato un contratto triennale, è vicino a chiudere altre tre operazioni. Come sottolinea Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, il club romagnolo è a un passo dall’attaccante Alessandro Debenedetti del Genoa e dagli esterni offensivi Antonio Fiori del Mantova e Luca D’Andrea, che arriverebbe in prestito dal Sassuolo.

In casa Carrarese è stato rinnovato anche per la prossima stagione il prestito del difensore Jonas Rouhi, di proprietà della Juventus.

Il Padova, invece, ha definito l’arrivo del difensore Alessandro Dellavalle dal Torino. L’operazione prevede un’opzione di riscatto a favore del club veneto e una contro-opzione per i granata.

Come riferisce ancora Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, l’Avellino ha cambiato obiettivo per la fascia destra dopo che la Roma ha chiesto più tempo prima di liberare Emanuele Lulli. Il club irpino si è così inserito con decisione su Simone Cinquegrano del Sassuolo e l’affare, con la formula del prestito con diritto di riscatto, potrebbe chiudersi tra il fine settimana e l’inizio della prossima.

Sul fronte offensivo, l’Avellino ha già trovato l’accordo con il Real Betis per l’attaccante Rodrigo Marina, ma prima dovrà liberare uno spazio in rosa attraverso la cessione di Luca Pandolfi oppure alleggerendo il monte ingaggi con altre partenze.

La Juve Stabia, dopo aver salutato Lorenzo Carissoni, trasferitosi al Padova, ha individuato il sostituto in Tommaso Maggioni, in uscita dal Mantova. I dialoghi tra i due club sono già avviati e il terzino potrebbe tornare a Castellammare di Stabia a tre anni dalla sua precedente esperienza.

Tra le operazioni ufficiali, la Cremonese ha ceduto a titolo definitivo il portiere Gianluca Saro al Foggia.

Infine, la Sampdoria ha riportato in Italia il difensore Mattia Viti, arrivato dal Nizza con un contratto fino al 2030, mentre il Pisa ha chiuso la trattativa per l’esterno Simone Zanon, che rinforzerà la rosa nerazzurra.

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