Il Tirreno: “Palermo, proposta per Moreo. Il Pisa continua a fare muro”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 30, 2026
moreo

Il Palermo non molla la pista che porta a Stefano Moreo. Secondo quanto riportato da Il Tirreno, il club rosanero continua a dialogare con l’attaccante, che gradirebbe un ritorno in Sicilia, mentre resta ancora da convincere il Pisa.

Come riferisce Il Tirreno, la società di viale del Fante avrebbe messo sul tavolo una proposta di contratto biennale, con un’ulteriore stagione opzionale in caso di promozione in Serie A.


Al momento, però, il principale ostacolo resta rappresentato dal Pisa. Il Tirreno sottolinea infatti che il club nerazzurro non ha ancora aperto alla possibilità di una cessione dell’attaccante, ritenuto ancora centrale nel progetto tecnico.

A confermarlo sono anche le parole dell’allenatore Paolo Bianco, che ha definito Moreo «un punto fermo di questa squadra», ribadendo la volontà del Pisa di puntare ancora sull’ex centravanti rosanero.

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