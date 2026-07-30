Repubblica Palermo: “Palermo, il ritiro si chiude con un pari. Inzaghi: «Siamo più avanti, Vavassori ci darà imprevedibilità»”

Il Palermo saluta il ritiro di Santa Cristina Val Gardena con un pareggio e guarda con fiducia ai primi impegni ufficiali della stagione. Come racconta Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, l’1-1 contro l’Iraklis chiude un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta, con Filippo Inzaghi che ha tratto indicazioni positive sia sul piano tattico sia sulla crescita della squadra.

Secondo Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, il tecnico rosanero ha sfruttato l’ultima amichevole in Alto Adige per proseguire il lavoro sul 4-2-3-1, provando nuove soluzioni. Segre è stato schierato da trequartista, Pierozzi ha agito da esterno offensivo di destra e Le Douaron è stato utilizzato come riferimento centrale dell’attacco, con Pohjanpalo inizialmente lasciato a riposo in panchina. Assente invece Palumbo, ancora fermo per problemi fisici.





Come evidenzia ancora Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, il Palermo è passato in vantaggio grazie proprio a Le Douaron, autore dell’1-0 con un colpo di testa su calcio di punizione battuto da Augello. Lo stesso Pierozzi ha sfiorato il raddoppio in due occasioni, ma nella ripresa l’Iraklis ha trovato il pareggio con Nizet, bravo a sfruttare un errore di Ranocchia.

Nel corso della seconda frazione Inzaghi ha ruotato gran parte della rosa, inserendo Bozzolan, Peda, Magnani, Gomes, Hernani e Pohjanpalo, oltre ai giovani Squillacioti, Bertolino e Balsamo, in un finale caratterizzato anche da qualche momento di tensione.

Al termine della gara, Filippo Inzaghi ha tracciato un bilancio del lavoro svolto durante il ritiro.

«Oggi molto bene tecnicamente, perché per 60 minuti siamo stati in grande crescita. Ottimo match, stavamo bene: abbiamo finito il ritiro nelle migliori condizioni. Sono soddisfatto, ora recupereremo qualche giorno prima di ripartire per l’Australia».

L’allenatore ha poi sottolineato la qualità del lavoro svolto nelle ultime settimane.

«Sono contento di come abbiamo lavorato, non ci sono stati intoppi. L’unico problema fisico è quello di Palumbo, ma è una cosa vecchia: lo recupereremo presto».

Parlando del mercato, Alessandro Geraci su Repubblica Palermo riporta anche le parole del tecnico sul nuovo acquisto Federico Barba.

«Barba è una garanzia da tutti i punti di vista. Quest’anno voglio avere una rosa ampia, la Serie B è un campionato difficile».

Inzaghi ha quindi confermato la fiducia nei confronti di alcuni giocatori attualmente in rosa.

«Gyasi, Le Douaron e Gomes sono qui e vuol dire che ci puntiamo; poi arriveranno altri giocatori e faremo delle scelte. Prima della Coppa Italia avremo le idee più chiare».

Sul mercato, il tecnico ha ribadito che il Palermo è ancora al lavoro.

«Sappiamo chi vogliamo, ma il mercato è complicato. Almeno abbiamo già completato tante operazioni rispetto agli altri. Adesso Vavassori ci darà imprevedibilità negli ultimi trenta metri. Sappiamo anche che dobbiamo inserire un giocatore sull’altra corsia. Stanno arrivando anche dei giovani che daranno soddisfazione».

Infine, un pensiero ai tifosi rosanero.

«Già diecimila abbonati. Il nostro pubblico è grandioso e dobbiamo essere alla loro altezza. L’anno scorso ci siamo andati vicino, speriamo sia la volta giusta».

Archiviato il ritiro in Val Gardena, conclude Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, il Palermo è ora pronto a partire per l’Australia, dove affronterà Melbourne City e Juventus nelle prossime amichevoli internazionali.