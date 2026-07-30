Giornale di Sicilia: “Palermo, arriva anche Vavassori. Kamaté resta in stand-by”

Il Palermo continua a rinforzare la rosa a disposizione di Filippo Inzaghi. Come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il club rosanero ha definito l’operazione che porterà in Sicilia Dominic Vavassori, mentre resta ancora in sospeso la trattativa per Issiaka Kamaté.

Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, è ormai tutto fatto per l’arrivo del talento classe 2005 dell’Atalanta. L’esterno offensivo vestirà la maglia del Palermo con la formula del prestito oneroso, dopo che la società di viale del Fante è riuscita a superare la concorrenza di altri club, convincendo l’Atalanta che il progetto tecnico rosanero rappresenti la soluzione migliore per la crescita del giovane.





Diversa, invece, la situazione che riguarda Issiaka Kamaté. Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, tra Palermo e Inter gli accordi sono stati raggiunti da tempo e i rapporti tra le due società restano ottimi. L’operazione, però, è ancora in attesa del definitivo via libera del giocatore, sul quale si registra anche l’interesse di alcuni club esteri.

Sul fronte delle uscite, il Giornale di Sicilia ricorda che è stato ufficializzato il trasferimento in prestito di Stredair Appuah all’Ommel, mentre è ormai ai dettagli anche il passaggio di Kristoffer Lund al Birmingham.

Secondo Massimiliano Radicini, resta invece ancora da definire il futuro di Jérémy Le Douaron. L’attaccante francese continua a essere seguito con interesse dal Troyes, ma al momento l’operazione non si è ancora sbloccata. Nuovi sviluppi potrebbero arrivare nei prossimi giorni, soprattutto nel caso in cui dovessero cambiare le valutazioni del giocatore.

Con l’arrivo ormai definito di Vavassori e il mercato ancora aperto, il Palermo prosegue così il lavoro di costruzione della rosa, mentre Carlo Osti continua a monitorare le ultime opportunità per completare l’organico in vista dell’inizio della stagione.