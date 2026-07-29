Sampdoria, suggestione per la porta: Branco pensa all’ex Juventus e Barcellona Neto

La Sampdoria continua a muoversi con grande decisione sul mercato per completare la rosa in vista della nuova stagione. Tra esuberi da piazzare e nuovi innesti da regalare alla piazza, la priorità in casa blucerchiata resta la ricerca di un profilo di spessore per difendere i pali. Nelle ultime ore è emersa un’indiscrezione suggestiva per il reparto arretrato doriano.

L’idea Neto per la porta blucerchiata

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, il Direttore Sportivo della Sampdoria, Americo Branco, avrebbe messo nel mirino Norberto Murara Neto. Il portiere brasiliano (classe 1989), dotato di passaporto comunitario, si trova attualmente svincolato dopo la recente esperienza in patria con la maglia del Botafogo.





Per l’estremo difensore si tratterebbe di un vero e proprio ritorno nel calcio italiano, dove ha già vestito le maglie di Fiorentina e Juventus, prima di proseguire una carriera internazionale di altissimo livello tra le fila di Barcellona, Valencia e Bournemouth. Un profilo dall’usato sicuro e dall’indiscusso bagaglio d’esperienza.

I nodi e le valutazioni del club

Nonostante le indiscusse qualità tecniche, in casa blucerchiata si riflette soprattutto sull’aspetto anagrafico. Neto ha compiuto 37 anni e, sebbene il ruolo del portiere permetta spesso un rendimento elevato anche in età avanzata, la dirigenza sta valutando attentamente se affondare il colpo o virare su profili più giovani. La pista resta comunque calda e rappresenta una vera e propria “pazza idea” che potrebbe accendere il finale di mercato doriano.