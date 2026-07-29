Palermo-Iraklis, le formazioni ufficiali

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
91e03c94-7cb5-462a-90e2-8a142c54ab7f

È il momento del fischio d’inizio per l’ultimo test amichevole del Palermo nel ritiro estivo in Val Gardena. Alle ore 17:00, sul terreno di gioco del Campo Mulin da Coi a Santa Cristina, la squadra guidata da Filippo Inzaghi affronta i greci dell’Iraklis 1908 prima di concludere la preparazione in quota.

Mister Inzaghi affida la porta a Joronen, protetto da una linea difensiva guidata dal capitano Bani insieme a Ceccaroni, con Augello e Cassandro sulle corsie esterne. In mezzo al campo agisce la cerniera composta da Segre, Ranocchia ed Estevez, mentre il reparto offensivo vede titolari Gyasi, Pierozzi e Le Douaron. Partono invece dalla panchina elementi di grande peso come Pohjanpalo, Hernani, Gomes e il giovane Peda.


Dall’altra parte, l’Iraklis si schiera tra i pali con Tsintotas e propone una formazione con Vouros, Roche, Inigo, Nizet, Soria, Sourlis, Krainz, D’Ausilio, Kaiboue e Koushta. Tra i candidati a entrare a gara in corso c’è l’attaccante Stefano Okaka, pronto a subentrare dalla panchina greca.

Altre notizie

Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (65) Lagalla

Nuovo Renzo Barbera: il Consiglio comunale anticipa l’esame della convenzione

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
Immagine

Palermo, Peda: «In difesa c’è concorrenza, io mi sento bene. I nuovi? Ragazzi da Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
Palermo Modena 2-0 (21) appuah

Palermo, UFFICIALE: Appuah al Lommel

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
Immagine

Di Marzio: “Palermo, in chiusura l’arrivo del giovane talento Vavassori dall’Atalanta”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
29748075-9394-40eb-a85c-163878cd1182

Palermo, Barba si presenta: «Accettare è stato facile. Inzaghi fondamentale, ho un fuoco dentro»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
46ce9600-e6b9-40cb-8453-4a3537f8410d

Nuovo Barbera, Bonanno: «Serve responsabilità, è un’occasione storica per Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
9325770_28221222_ga

Lecce, Gandelman e Berisha accelerano: obiettivo esserci contro il Palermo in Coppa Italia

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
federico-barba-como-calcio-during-serie-202425-440nw-14651033dh

UFFICIALE: Federico Barba è un nuovo giocatore del Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
Screenshot 2026-07-29 081918

Gazzetta dello Sport: “Palermo, che scintille”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
Screenshot 2026-07-29 080006

Repubblica: “Rosa, colpo in difesa: ecco l’esperto Barba”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
palermo padova 1-0 (36) brunori

Repubblica: “Brunori, una storia d’amore finita ma senza un finale. Il Palermo cerca una soluzione”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
mignani gardini conferenza stampa Palermo Calcio (16)

Repubblica: “Barbera, Palermo pronto a ritirarsi: ecco i punti che dividono club e Comune”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026

Ultimissime

91e03c94-7cb5-462a-90e2-8a142c54ab7f

Palermo-Iraklis, le formazioni ufficiali

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (65) Lagalla

Nuovo Renzo Barbera: il Consiglio comunale anticipa l’esame della convenzione

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
Immagine

Palermo, Peda: «In difesa c’è concorrenza, io mi sento bene. I nuovi? Ragazzi da Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
pallone serie c 26 27 (1)

Serie C 2026/2027, svelati i gironi: nel Girone C arriva l’Inter U23

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
759655418_18332557513284820_8793166919267166143_n

Avellino, doppio colpo in prospettiva: ufficiali Della Rocca e Scotti

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026