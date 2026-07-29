Palermo-Iraklis, le formazioni ufficiali

È il momento del fischio d’inizio per l’ultimo test amichevole del Palermo nel ritiro estivo in Val Gardena. Alle ore 17:00, sul terreno di gioco del Campo Mulin da Coi a Santa Cristina, la squadra guidata da Filippo Inzaghi affronta i greci dell’Iraklis 1908 prima di concludere la preparazione in quota.

Mister Inzaghi affida la porta a Joronen, protetto da una linea difensiva guidata dal capitano Bani insieme a Ceccaroni, con Augello e Cassandro sulle corsie esterne. In mezzo al campo agisce la cerniera composta da Segre, Ranocchia ed Estevez, mentre il reparto offensivo vede titolari Gyasi, Pierozzi e Le Douaron. Partono invece dalla panchina elementi di grande peso come Pohjanpalo, Hernani, Gomes e il giovane Peda.





Dall’altra parte, l’Iraklis si schiera tra i pali con Tsintotas e propone una formazione con Vouros, Roche, Inigo, Nizet, Soria, Sourlis, Krainz, D’Ausilio, Kaiboue e Koushta. Tra i candidati a entrare a gara in corso c’è l’attaccante Stefano Okaka, pronto a subentrare dalla panchina greca.