Di Marzio: “Palermo, in chiusura l’arrivo del giovane talento Vavassori dall’Atalanta”
Nuovo rinforzo in prospettiva e per il reparto avanzato del Palermo. Secondo quanto riportato dal sito ufficiale dell’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il club rosanero è ormai in chiusura per l’ingaggio dell’attaccante classe 2005 Dominic Vavassori.
La trattativa con l’Atalanta è ai dettagli finali: il giovane talento bergamasco si trasferirà alla corte di mister Filippo Inzaghi con la formula del prestito oneroso secco, ovvero senza opzione di diritto di riscatto. Un’operazione pensata per aggiungere dinamismo e freschezza al reparto offensivo in vista della nuova stagione di Serie B.