Avellino, doppio colpo in prospettiva: ufficiali Della Rocca e Scotti

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
759655418_18332557513284820_8793166919267166143_n

Giornata di grandi manovre in casa Avellino. Il direttore Aiello ha chiuso e ufficializzato un doppio colpo per rinforzare la rosa irpina, assicurandosi due dei prospetti più interessanti del panorama giovanile italiano: il centrocampista Mattia Della Rocca e l’attaccante Filippo Scotti.

Entrambi i giovani classe 2006 hanno sottoscritto un accordo a lungo termine che li legherà al club fino al 30 giugno 2029, con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione al verificarsi di determinate condizioni.


Mattia Della Rocca: qualità e gol dalla Roma

Nato a Roma il 13 gennaio 2006, Della Rocca è un centrocampista cresciuto interamente nel settore giovanile della Roma. Con le formazioni Under 17, Under 18 e Primavera del club capitolino ha collezionato numeri di assoluto livello: 124 presenze totali, condite da 35 reti e 15 assist.

Filippo Scotti: il talento scuola Milan

Nato l’11 novembre 2006 a Vizzolo Predabissi, Scotti è un attaccante cresciuto nel vivaio dell’A.C. Milan. Nelle ultime quattro stagioni è stato grande protagonista con la Primavera rossonera, raccogliendo 149 presenze, 30 gol e 24 assist tra Campionato, Coppa Italia di categoria e Youth League. Nella passata stagione ha anche mosso i suoi primi passi tra i grandi, collezionando 5 presenze con il Milan Futuro tra campionato e playoff di Serie D.

Altre notizie

758765201_37251574511156171_7137223952895328140_n

Arezzo, ufficiale l’arrivo di Andrea Cagnano dall’Avellino

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
Palermo Modena 2-0 (21) appuah

Palermo, UFFICIALE: Appuah al Lommel

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
Immagine

Di Marzio: “Palermo, in chiusura l’arrivo del giovane talento Vavassori dall’Atalanta”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
adorante

Gazzetta dello Sport: “Mulattieri-Verona, ci siamo. Il Pisa accelera su Adorante e Rao”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
federico-barba-como-calcio-during-serie-202425-440nw-14651033dh

UFFICIALE: Federico Barba è un nuovo giocatore del Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
Screenshot 2026-07-29 081918

Gazzetta dello Sport: “Palermo, che scintille”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
Screenshot 2026-07-29 080006

Repubblica: “Rosa, colpo in difesa: ecco l’esperto Barba”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (35) henderson le douaron

Giornale di Sicilia: “Le Douaron-Troyes, trattativa in stand-by: l’attaccante frena il ritorno in Francia”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
Palermo-Cesena 0-0 Serie B (23) Stredair Appuah

Giornale di Sicilia: “Palermo, si sblocca il mercato in uscita: Lund verso il Birmingham, Appuah al Lommel”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
inzaghi gardini mirri osti (8)

Giornale di Sicilia: “Barba arriva in ritiro, Palermo in pole per Vavassori. Kamaté resta in attesa”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
f434dd6838

Corriere dello Sport: “Bowie-Sassuolo, summit decisivo. Torino, ecco Comuzzo e Cömert”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
palermo monza 0-3 (26) pallone

Corriere dello Sport: “Mantova, ufficiale Ilie. L’Avellino insiste per Galazzi”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026

Ultimissime

759655418_18332557513284820_8793166919267166143_n

Avellino, doppio colpo in prospettiva: ufficiali Della Rocca e Scotti

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
758765201_37251574511156171_7137223952895328140_n

Arezzo, ufficiale l’arrivo di Andrea Cagnano dall’Avellino

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
Palermo Modena 2-0 (21) appuah

Palermo, UFFICIALE: Appuah al Lommel

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
Immagine

Di Marzio: “Palermo, in chiusura l’arrivo del giovane talento Vavassori dall’Atalanta”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
29748075-9394-40eb-a85c-163878cd1182

Palermo, Barba si presenta: «Accettare è stato facile. Inzaghi fondamentale, ho un fuoco dentro»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026