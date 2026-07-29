Avellino, doppio colpo in prospettiva: ufficiali Della Rocca e Scotti

Giornata di grandi manovre in casa Avellino. Il direttore Aiello ha chiuso e ufficializzato un doppio colpo per rinforzare la rosa irpina, assicurandosi due dei prospetti più interessanti del panorama giovanile italiano: il centrocampista Mattia Della Rocca e l’attaccante Filippo Scotti.

Entrambi i giovani classe 2006 hanno sottoscritto un accordo a lungo termine che li legherà al club fino al 30 giugno 2029, con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione al verificarsi di determinate condizioni.





Mattia Della Rocca: qualità e gol dalla Roma

Nato a Roma il 13 gennaio 2006, Della Rocca è un centrocampista cresciuto interamente nel settore giovanile della Roma. Con le formazioni Under 17, Under 18 e Primavera del club capitolino ha collezionato numeri di assoluto livello: 124 presenze totali, condite da 35 reti e 15 assist.

Filippo Scotti: il talento scuola Milan

Nato l’11 novembre 2006 a Vizzolo Predabissi, Scotti è un attaccante cresciuto nel vivaio dell’A.C. Milan. Nelle ultime quattro stagioni è stato grande protagonista con la Primavera rossonera, raccogliendo 149 presenze, 30 gol e 24 assist tra Campionato, Coppa Italia di categoria e Youth League. Nella passata stagione ha anche mosso i suoi primi passi tra i grandi, collezionando 5 presenze con il Milan Futuro tra campionato e playoff di Serie D.