Corriere dello Sport: “Mantova, ufficiale Ilie. L’Avellino insiste per Galazzi”

Il mercato di Serie B continua a regalare movimenti importanti tra trattative, ufficialità e operazioni ancora in fase di definizione. Come racconta Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, il Mantova ha messo a segno un nuovo innesto, mentre l’Avellino continua a lavorare per rinforzare la trequarti.

Secondo Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, il Mantova ha ufficializzato l’arrivo a titolo definitivo del trequartista rumeno Rares Andrei Ilie, classe 2003, proveniente dal Nizza. L’ex Catanzaro ed Empoli ha firmato un contratto triennale con il club lombardo.





In casa Avellino, invece, resta in cima alla lista dei desideri Nicolas Galazzi del Monza. Come spiega Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, l’ostacolo principale è rappresentato dall’ingaggio del giocatore, raddoppiato automaticamente dopo la promozione in Serie A del club brianzolo. Gli irpini sarebbero pronti a chiudere l’operazione con la formula del prestito con diritto di riscatto, ma chiedono al Monza un contributo significativo sul pagamento dello stipendio.

L’Avellino continua inoltre a seguire diversi profili per la trequarti offensiva. Restano monitorati Riccardo Ciervo del Sassuolo, Natan Girma, reduce dall’esperienza alla Reggiana con Alessandro Nesta, lo svincolato Adam Ounas e Giuseppe Sibilli del Bari.

Sul fronte delle uscite, il Corriere dello Sport riferisce che Andrea Cagnano lascia l’Avellino per trasferirsi all’Arezzo, che ha superato la concorrenza del Catanzaro. Prosegue invece il braccio di ferro con l’attaccante Cosimo Patierno, finito nel mirino di Monopoli, Reggina e Brindisi.

Come evidenzia ancora Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, il Pisa segue con interesse il portiere Alessandro Confente della Juve Stabia. Il club campano, però, è disposto a lasciarlo partire soltanto dopo aver individuato un sostituto.

Nel frattempo Mattia Compagnon è atteso a Verona per sostenere le visite mediche prima della firma con l’Hellas. Contestualmente il club scaligero ha ceduto in prestito al Cerignola, con diritto di opzione e contro-opzione, il giovane difensore Adi Kurti.

Tra le altre operazioni ufficializzate, il Cesena ha ceduto a titolo definitivo il difensore Federico Valentini al Forlì, mentre il portiere Giacomo Drago si è trasferito dal Südtirol al Guidonia. L’Ascoli, infine, ha risolto consensualmente il contratto del centrocampista Emanuele Ndoj.