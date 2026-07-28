Schira: «Vavassori a un passo dal Palermo»
Il Palermo è vicino a chiudere un nuovo colpo per il reparto offensivo. Secondo quanto riferito dal noto esperto di calciomercato Nicolò Schira, Domenic Vavassori sarebbe ormai a un passo dal trasferimento in rosanero.
Attraverso un post pubblicato sui propri canali social, Nicolò Schira ha scritto:
«Escl. – Domenic #Vavassori è a un passo dall’unirsi al #Palermo dall’#Atalanta».
L’attaccante, di proprietà dell’Atalanta, sarebbe dunque sempre più vicino a vestire la maglia del Palermo, con la trattativa che, secondo Nicolò Schira, sarebbe ormai nelle battute finali.