Schira: «Vavassori a un passo dal Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 28, 2026
schira

Il Palermo è vicino a chiudere un nuovo colpo per il reparto offensivo. Secondo quanto riferito dal noto esperto di calciomercato Nicolò Schira, Domenic Vavassori sarebbe ormai a un passo dal trasferimento in rosanero.

Attraverso un post pubblicato sui propri canali social, Nicolò Schira ha scritto:


«Escl. – Domenic #Vavassori è a un passo dall’unirsi al #Palermo dall’#Atalanta».

L’attaccante, di proprietà dell’Atalanta, sarebbe dunque sempre più vicino a vestire la maglia del Palermo, con la trattativa che, secondo Nicolò Schira, sarebbe ormai nelle battute finali.

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