Giornale di Sicilia: “Palermo, Inzaghi ancora in emergenza in attacco. Contro l’Iraklis pochi uomini a disposizione”

Il Palermo si avvicina agli ultimi giorni del ritiro di Santa Cristina Val Gardena con l’obiettivo di gestire i carichi di lavoro e preparare l’amichevole contro l’Iraklis, ultimo test della prima parte della preparazione estiva. Secondo quanto riportato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, Filippo Inzaghi dovrà ancora fare i conti con un reparto offensivo ridotto ai minimi termini.

Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il tecnico rosanero ritroverà Le Douaron, ma dovrà ancora rinunciare a Palumbo, che continua a convivere con un fastidio al ginocchio sinistro. Il centrocampista ha svolto lavoro tra palestra e programma individuale nella seduta mattutina, rimanendo poi a riposo nel pomeriggio.





Secondo Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, anche Johnsen con ogni probabilità non sarà della partita. L’esterno offensivo si trova in Norvegia dopo la nascita del figlio Nico ed è impegnato in un programma di lavoro personalizzato.

Un piccolo allarme aveva riguardato anche Le Douaron, uscito anzitempo dall’allenamento pomeridiano dopo una botta alla testa rimediata in uno scontro aereo con Gyasi. Tuttavia, riferisce Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, l’inconveniente non dovrebbe compromettere la presenza dell’attaccante francese nell’amichevole contro i greci.

Per la sfida con l’Iraklis, gli unici elementi offensivi a disposizione di Inzaghi, escludendo i giovani della Primavera, dovrebbero essere Le Douaron, Gyasi, Hernani e Pohjanpalo. Gli ultimi tre sono anche i calciatori più impiegati nell’ultima amichevole contro il Norimberga: Gyasi ha disputato l’intero incontro, mentre Hernani e Pohjanpalo sono rimasti in campo per 81 minuti.

Infine, Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia ricorda come il Palermo abbia raggiunto un importante traguardo anche fuori dal campo. A dieci giorni dall’apertura della campagna abbonamenti, il club rosanero ha infatti superato quota 10.000 tessere sottoscritte, confermando il grande entusiasmo della tifoseria in vista della nuova stagione.