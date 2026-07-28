Giornale di Sicilia: “Palermo, gli esuberi si allenano a Torretta”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 28, 2026
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Il mercato del Palermo continua a registrare movimenti sia in entrata che in uscita. Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, nelle ultime ore il club rosanero ha definito due operazioni ufficiali, mentre prosegue il lavoro per alleggerire la rosa.

Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo ha annunciato il rinnovo del contratto di Aljosa Vasic, contestualmente ceduto in prestito al Südtirol, dove proseguirà il proprio percorso di crescita.


Un’altra operazione in uscita riguarda Dimitrios Nikolaou. Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il difensore greco si trasferisce in prestito all’OFI Creta, facendo temporaneamente ritorno in patria dopo le esperienze maturate in Italia.

Parallelamente, sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la dirigenza rosanero continua a lavorare sul capitolo degli esuberi. I giocatori che non rientrano nel progetto tecnico stanno proseguendo gli allenamenti al centro sportivo di Torretta, in attesa di trovare una nuova sistemazione.

Per il Palermo, evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la definizione delle uscite rappresenta uno degli obiettivi prioritari delle prossime settimane. Sfoltire l’organico consentirebbe infatti al direttore sportivo Carlo Osti di liberare spazio in rosa e risorse economiche da destinare agli ultimi innesti richiesti da Filippo Inzaghi.

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