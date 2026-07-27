Barbera, il Comune accelera: delibera attesa entro la notte, obiettivo Consiglio il 31 luglio

Prosegue la corsa contro il tempo per il futuro dello stadio Renzo Barbera e per la candidatura di Palermo a ospitare alcune gare di Euro 2032.

Si è conclusa nel pomeriggio la riunione convocata dal sindaco Roberto Lagalla con l’obiettivo di imprimere un’accelerazione decisiva all’iter della delibera sulla riqualificazione dell’impianto. Nel corso del vertice sono state recepite le osservazioni formulate dalla Segreteria generale del Comune e, in queste ore, gli uffici stanno lavorando all’integrazione del testo.





L’obiettivo dell’amministrazione comunale è completare tutti gli ultimi adempimenti e depositare la delibera entro la mezzanotte. In questo modo il presidente del Consiglio comunale, Giulio Tantillo, potrà convocare l’Aula per venerdì 31 luglio, data cruciale in quanto coincide con la scadenza fissata da UEFA e FIGC per la presentazione della candidatura di Palermo tra le città ospitanti degli Europei del 2032.

Le prossime ore saranno quindi decisive per rispettare il cronoprogramma e consentire al Consiglio comunale di esprimersi in tempo utile sul provvedimento, passaggio ritenuto fondamentale nel percorso che potrebbe portare il Barbera a essere inserito tra gli stadi di Euro 2032.