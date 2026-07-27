Palermo, UFFICIALE: Nikolaou passa in prestito all’OFI Creta

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 27, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (65) Nikolaou

Il Palermo ha ufficializzato un’altra operazione in uscita. Dimitrios Nikolaou si trasferisce all’OFI Creta con la formula del prestito.

Ad annunciarlo è stato il club rosanero con una nota ufficiale, che conferma il trasferimento temporaneo del difensore greco nel massimo campionato ellenico.


Nel comunicato, il Palermo ha salutato il calciatore con un messaggio di augurio:

«Il Palermo FC comunica di aver ceduto all’OFI Creta FC il calciatore Dimitrios Nikolaou. Il difensore si trasferisce a titolo temporaneo. A Dimitrios un “in bocca al lupo” da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero».

Per Nikolaou si tratta di un ritorno in patria, dove cercherà continuità con la maglia dell’OFI Creta prima di fare rientro a Palermo al termine del prestito.

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