Curva Nord 12, messaggio di sostegno al Palermo: “La Dodici è già pronta e non mollerà di un centimetro”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 27, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (132) tifosi coreografia alessia

La Curva Nord 12 Palermo ha affidato ai social un messaggio di unità e sostegno nei confronti della squadra, al termine del fine settimana trascorso al fianco dei rosanero durante il ritiro estivo.

Nel post, il gruppo organizzato ripercorre le tappe del weekend, iniziato con la partecipazione alla presentazione della seconda maglia del Palermo e con il saluto al capitano eterno Fabrizio Miccoli, per poi proseguire con la tradizionale trasferta estiva al seguito della squadra.


La Curva Nord sottolinea anche l’importanza della presenza dei tifosi a Varna, evidenziando come i numeri registrati testimonino la voglia di ricominciare e di sostenere il Palermo nella corsa verso l’obiettivo della promozione.

Il messaggio si chiude con una promessa rivolta alla squadra e a tutto l’ambiente rosanero:

«La Dodici è già pronta e non mollerà neanche un centimetro fino alla meta, a difesa del nome di Palermo. Noi ci crediamo!»

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