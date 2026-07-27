Di Marzio: “Palermo, è fatta per il passaggio all’OFI Creta”
Mossa in uscita per il calciomercato del Palermo. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, è definita la cessione di Dimitrios Nikolaou all’OFI Creta.
Per il difensore centrale classe 1998, reduci dall’ultima stagione disputata in prestito con la maglia del Bari, si tratta di un vero e proprio ritorno a casa: il calciatore ellenico torna infatti a calcare i campi del campionato greco dopo ben 7 anni trascorsi in Italia. Un’operazione che permette al club rosanero di sfoltire l’organico e piazzare uno degli elementi in uscita.