Di Marzio: “Palermo, è fatta per il passaggio all’OFI Creta”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 27, 2026
palermo frosinone 2-0 (38) Nikolaou

Mossa in uscita per il calciomercato del Palermo. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, è definita la cessione di Dimitrios Nikolaou all’OFI Creta.

Per il difensore centrale classe 1998, reduci dall’ultima stagione disputata in prestito con la maglia del Bari, si tratta di un vero e proprio ritorno a casa: il calciatore ellenico torna infatti a calcare i campi del campionato greco dopo ben 7 anni trascorsi in Italia. Un’operazione che permette al club rosanero di sfoltire l’organico e piazzare uno degli elementi in uscita.


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