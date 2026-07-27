Gazzetta dello Sport: “Palermo, Vasic verso il Südtirol. Frenata per Kamaté, Moreo resta bloccato”

Il Palermo continua a lavorare sul mercato, ma prima di completare il reparto offensivo dovrà sciogliere alcuni nodi legati sia alle uscite sia agli obiettivi in entrata. Secondo quanto scrive Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, la situazione relativa ad Aljosa Vasic è ormai indirizzata verso il Südtirol, mentre si registrano novità meno positive per le piste che portano a Issiaka Kamaté e Stefano Moreo.

Come evidenzia Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, Vasic è pronto a rilanciarsi con la maglia del Südtirol dopo aver trovato poco spazio nelle ultime stagioni al Palermo. Il centrocampista serbo dovrebbe trasferirsi in Alto Adige con la formula del prestito, cercando quella continuità che in rosanero è mancata.





Sul fronte degli acquisti, invece, il Palermo è ancora alla ricerca dell’ultimo tassello per completare il reparto offensivo. Secondo la Gazzetta dello Sport, l’arrivo di una seconda punta rappresenterebbe anche il presupposto per dare il via libera all’eventuale cessione di Jérémy Le Douaron, seguito da diverse settimane dal Troyes.

Le ultime notizie, però, non sono particolarmente incoraggianti. Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport riferisce che il Pisa avrebbe ribadito il proprio no alla cessione di Stefano Moreo, attaccante che resta tra i profili più graditi alla dirigenza rosanero.

Anche la pista che porta a Issiaka Kamaté avrebbe subito una brusca frenata. La Gazzetta dello Sport sostiene infatti che il giovane esterno dell’Inter non avrebbe accettato il trasferimento in Sicilia, complicando così una trattativa che nelle ultime settimane era stata indicata tra le priorità del direttore sportivo Carlo Osti.

Il Palermo, conclude Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, resta quindi al lavoro per individuare le soluzioni migliori e completare la rosa a disposizione di Filippo Inzaghi prima dell’inizio del campionato.