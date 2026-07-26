Padova, doppio colpo in chiusura: Carissoni e Zuelli attesi domani per le visite mediche

Il Padova continua a muoversi con decisione sul mercato e si prepara a chiudere un doppio innesto per rinforzare la rosa in vista della nuova stagione. Il direttore sportivo Massimo Mirabelli ha infatti definito gli arrivi di Lorenzo Carissoni, proveniente dalla Juve Stabia, e di Emanuele Zuelli, in arrivo dalla Carrarese.

Per entrambi i calciatori sono già state programmate le visite mediche nella giornata di domani, ultimo passaggio prima della firma sui rispettivi contratti e dell’ufficialità dell’operazione.

Resta da chiarire solamente un dettaglio relativo all’acquisto di Carissoni. In particolare, bisognerà capire se il Padova abbia versato integralmente la clausola prevista nel contratto del giocatore oppure se l’accordo sia stato raggiunto con una cifra leggermente inferiore, integrata da eventuali bonus.





Con questi due innesti, il club biancoscudato conferma la volontà di consegnare all’allenatore una rosa sempre più competitiva, proseguendo un mercato fin qui molto attivo.