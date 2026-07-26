Corriere dello Sport: “Como-Chalobah, nuove riflessioni. Tutte le trattative del giorno in Serie A”

Il Como continua a lavorare per portare in Italia Trevoh Chalobah, ma la trattativa con il Chelsea non è ancora arrivata alla fumata bianca. Come racconta Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, tra i due club resta una distanza di circa cinque milioni di euro: i Blues chiedono 35 milioni di euro, bonus compresi, mentre i lariani si sono spinti fino a 30 milioni, sempre comprensivi di bonus.

La dirigenza del Como ha quindi deciso di prendersi del tempo prima di valutare un eventuale nuovo rilancio, continuando nel frattempo a monitorare anche altri profili per rinforzare il reparto arretrato.





Una volta definita la situazione relativa al difensore centrale, il club lombardo deciderà se affondare il colpo per Moise Kean. Secondo Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, Cesc Fabregas è un grande estimatore dell’attaccante della Fiorentina, conquistato dalla sua capacità di attaccare la profondità e convinto che possa garantire esperienza e qualità in vista della prossima stagione.

Sul fronte Sassuolo, il Corriere dello Sport riferisce che resta vivo l’interesse per Ignace Van der Brempt, anche se il difensore non ha ancora aperto al trasferimento. I neroverdi continuano comunque a dare priorità al rafforzamento della retroguardia e hanno effettuato anche un sondaggio per Francesco Acerbi, attualmente svincolato, valutando un possibile ritorno.

Sempre per la difesa, il Sassuolo segue Pietro Comuzzo, destinato a lasciare la Fiorentina, ma sul giovane centrale resta forte anche il Torino. I granata, intanto, hanno già definito l’accordo biennale con il difensore svizzero Eray Cömert.

Intanto il Chelsea ha definito tutti i dettagli per l’acquisto di Kerim Alajbegovic. Come sottolinea Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il club londinese verserà al Bayer Leverkusen 35 milioni di euro più altri 10 milioni di bonus, mentre il talento bosniaco firmerà un contratto di sette anni. Le visite mediche sono già state fissate per lunedì.

L’Atalanta, che aveva seguito a lungo il classe 2007, non ha mai rilanciato rispetto all’ultima proposta da circa 22 milioni di euro, troppo distante dalle richieste del Bayer Leverkusen. Decisivo, ancora una volta, il forte pressing esercitato da Xabi Alonso, profondo conoscitore delle qualità del giovane talento. Per la Dea il nome più caldo resta ora quello dell’attaccante georgiano Zuriko Davitashvili del Saint-Étienne.

Il Corriere dello Sport segnala inoltre che il Venezia continua a trattare con la Fiorentina per il difensore Matias Moreno. Nella giornata di ieri i due club hanno avuto un lungo confronto per approfondire le condizioni dell’eventuale trasferimento, mentre sul giocatore sono presenti anche alcuni club spagnoli.

Infine, il Parma aveva chiesto informazioni su Francesco Camarda, ma il tecnico Ruben Amorim ha chiuso ogni possibilità di partenza del giovane attaccante. «Resterà con noi tutta la stagione», ha dichiarato a Sky Sport. Camarda era stato seguito anche dal Cagliari, che continua invece a lavorare su Kieron Bowie e Daniel Maldini, entrambi però finiti anche nel mirino del Sassuolo.