Tuttosport: “Verona, sorpasso per Compagnon. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Il Verona mette a segno il sorpasso nella corsa a Mattia Compagnon. Come riporta Tuttosport, l’esterno offensivo di 24 anni arriverà all’Hellas dal Venezia con la formula del prestito con obbligo di riscatto, battendo la concorrenza del Pisa.

In casa Padova resta viva la pista che porta a Stiven Shpendi. L’accordo con l’Empoli è stato raggiunto sulla base di 3,5 milioni di euro, ma manca ancora il via libera dell’attaccante, che continua a sperare in una chiamata dalla Serie A.





Il Modena ha ufficializzato il ritorno di Giuseppe Ambrosino. L’attaccante classe 2003 arriva nuovamente dal Napoli con la formula del prestito con diritto di riscatto, dopo l’esperienza positiva vissuta in Emilia nella seconda parte della scorsa stagione.

Secondo Tuttosport, il Venezia ha aperto al Vicenza per la cessione dell’attaccante italo-nigeriano Alvin Okoro, reduce dall’esperienza con la Juve Stabia.

L’Avellino continua a muoversi sul mercato offensivo. Il club irpino segue con interesse Rodrigo Marina, capocannoniere dell’ultima Youth League con il Betis grazie a 13 reti, ma sul giovane attaccante spagnolo c’è una concorrenza molto ampia. Gli irpini provano inoltre a inserirsi nella corsa ad Adam Ounas, ex Napoli oggi in forza all’Al-Shamal, anche in questo caso conteso da diversi club.

Il Palermo ha nel frattempo ufficializzato l’arrivo del terzino sinistro Andrea Bozzolan. Il classe 2004 arriva in prestito dopo la stagione disputata con la Reggiana, chiusa con 27 presenze, 2 gol e 2 assist.

Il Cesena ha promosso Xavello Druiventak al termine del periodo di prova. L’ala destra olandese di 22 anni, reduce dall’esperienza con il Fratria nel campionato bulgaro, aveva realizzato 15 gol in 52 partite.

Novità anche per il Benevento, che ha annunciato l’ingaggio del difensore Christian Dalle Mura, acquistato dalla Juve Stabia dopo aver collezionato 103 presenze in Serie B. I sanniti preparano inoltre l’assalto all’esterno offensivo Luigi Cherubini, cresciuto nella Roma e reduce dall’esperienza con la Sampdoria.

Il Tuttosport riferisce anche dell’ufficialità di Marco Festa alla Cremonese. Il portiere, ex Mantova, ha firmato con il club grigiorosso dopo aver collezionato 80 presenze in Serie B.

Tre gli annunci del Catanzaro: è arrivato dallo Spezia il terzino destro Antonio Candela, in prestito con diritto di riscatto, mentre si sono uniti alla squadra anche i gemelli Franck e Franky Tchaouna, entrambi classe 2005, provenienti dall’Enna e nazionali del Ciad.

Infine, la Juve Stabia ha ufficializzato l’arrivo del difensore Giulio Scuderi, prelevato dalla Fiorentina con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto dopo l’esperienza all’Alcione Milano.