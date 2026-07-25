Corriere dello Sport: “Palermo, Moreo resta l’obiettivo. Osti insiste, ufficiale Bozzolan”

Il Palermo continua a lavorare per completare la rosa a disposizione di Filippo Inzaghi e, secondo quanto riportato da Paolo Vannini sulle colonne del Corriere dello Sport, la priorità resta quella di aggiungere qualità e profondità all’attacco. Il nome che continua a circolare con insistenza è quello di Stefano Moreo, attaccante del Pisa che il direttore sportivo Carlo Osti non ha mai smesso di seguire.

Come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la strategia del club rosanero è ormai chiara: puntare anche su giovani di prospettiva, complice una lista che conta ancora numerosi calciatori over. Con la probabile partenza di Vasic, sempre più vicino al Südtirol, il Palermo ha già occupato due caselle under con gli arrivi di Mattia Fortin e Andrea Bozzolan, mentre ha deciso di non proseguire la pista che portava a Rao. Resta invece monitorato il giovane Kamatè, profilo che continua a interessare la dirigenza.





Secondo Paolo Vannini del Corriere dello Sport, però, il reparto offensivo necessita ancora di un innesto e il nome di Stefano Moreo resta in cima alla lista. L’attaccante del Pisa, autore di sette reti nell’ultima stagione in Serie A, rappresenterebbe una soluzione preziosa sia come esterno offensivo in un 4-2-3-1 sia come alternativa a Joel Pohjanpalo al centro dell’attacco.

Nel frattempo è arrivata anche l’ufficialità dell’ingaggio di Andrea Bozzolan. Il terzino sinistro classe 2002 arriva dal Milan, che ha mantenuto il diritto di riacquisto, dopo una positiva esperienza con la Reggiana in Serie B, dove ha collezionato 26 presenze, 2 gol e un assist. L’operazione è stata definita con la formula del prestito e consentirà al Palermo di valutare il giocatore nel corso della stagione.

Alla ripresa degli allenamenti in Val Gardena è stato presentato anche il nuovo portiere Mattia Fortin, destinato a ricoprire il ruolo di vice Joronen. Come evidenzia ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, l’estremo difensore ha spiegato le ragioni della scelta: «Dopo Padova cercavo una società che mi consentisse uno step in più. Palermo mi è piaciuta subito. Joronen è un portiere fuori categoria e proverò a imparare da lui, soprattutto nelle uscite uno contro uno. Mio padre Marco mi ha consigliato anche nella scelta di venire qui. Ricordo il Barbera nella finale playoff del 2022: è uno stadio che ha pochi eguali in Italia».

Fortin ha parlato anche della sua esperienza al Padova: «Sono stato titolare per tutta la stagione della promozione dalla Serie C e fino a dicembre scorso, poi sono finito fuori senza una spiegazione. Non so darmi un motivo, ma anche quella situazione mi ha fatto crescere».

Infine, il Corriere dello Sport ricorda che oggi il Palermo affronterà il Norimberga nella quarta amichevole estiva, in programma alle ore 16 a Varna, mentre nella giornata di ieri è stato presentato ai tifosi il nuovo Zagara Kit, la maglia speciale ispirata ai colori della Conca d’Oro.