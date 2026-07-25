Corriere dello Sport: “Ambrosino torna al Modena. Ounas e Marina nel mirino dell’Avellino”

Il mercato continua a muoversi tra Serie B e Serie C con numerose operazioni ormai definite e altre in dirittura d’arrivo. Il Corriere dello Sport fa il punto sulle principali trattative della giornata.

Il Modena riabbraccia Giuseppe Ambrosino. L’attaccante di proprietà del Napoli torna in gialloblù dopo l’esperienza della seconda parte della scorsa stagione. L’operazione è stata definita sulla base di un prestito con diritto di riscatto.





Movimenti anche in casa Juve Stabia. Secondo il Corriere dello Sport, Christian Dalle Mura è stato ceduto a titolo definitivo al Benevento, dove ha firmato un contratto triennale. In entrata, invece, è stato definito l’arrivo del terzino Giulio Scuderi dalla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto, mentre il club viola manterrà il controriscatto.

Il prossimo a lasciare la Juve Stabia sarà Lorenzo Carissoni, ormai a un passo dal Padova. I gialloblù sono inoltre vicini alla chiusura con la Carrarese per il trasferimento del centrocampista Emanuele Zuelli.

Novità anche in casa Cremonese. Il Corriere dello Sport riferisce che il club grigiorosso ha ingaggiato il portiere svincolato Marco Festa, che ha firmato fino a giugno 2027. Sul fronte uscite, ceduto l’attaccante ghanese Felix Afena-Gyan ai turchi dell’Igdır FK, mentre Giacomo Gabbiani si trasferisce in prestito al Livorno.

L’Avellino continua invece la ricerca di un trequartista mancino. Dopo aver valutato il profilo di Alen Halilovic, il club irpino ha avviato contatti per Adam Ounas, attualmente svincolato. La trattativa, però, resta complicata per i costi dell’operazione.

Più concreta appare invece la pista che porta all’attaccante spagnolo Rodrigo Marina, classe 2006 del Betis. Sempre secondo il Corriere dello Sport, Filippo Scotti, ex capitano della Primavera del Milan, ha sostenuto le visite mediche e firmerà un contratto triennale con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione.

La stessa formula contrattuale sarà utilizzata anche per Mattia Della Rocca, che lunedì si legherà all’Avellino prima di essere ceduto in prestito al Perugia. Per Scotti, invece, è in corso un ballottaggio tra Savoia e Altamura per la prossima destinazione.

Infine, il Verona ha ufficializzato la cessione in prestito del giovane portiere Mirko Castagnini al Gravina, club che milita in Serie D.