Norimberga-Palermo, Klose presenta la sfida: «Voglio vedere i nostri principi in campo»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 24, 2026
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Il Norimberga si prepara ad affrontare il Palermo nell’amichevole in programma sabato alle ore 16. Alla vigilia della sfida, il tecnico Miroslav Klose ha presentato il test contro i rosanero, soffermandosi sul lavoro svolto durante il ritiro e sugli obiettivi che intende verificare contro la squadra di Filippo Inzaghi.

«Voglio vedere i nostri principi in campo»


Dopo una settimana intensa di preparazione, Klose si aspetta segnali concreti dalla sua squadra.

«Voglio che continuiamo a portare in campo i nostri principi. Vogliamo occupare bene l’area, riconoscere gli spazi giusti e avere tanti scambi di posizione. Contro il Palermo voglio che i ragazzi passino dalla teoria alla pratica».

Le scelte di formazione

Il tecnico tedesco ha poi fatto il punto sulla situazione della rosa. Tra i pali non ci sarà Jan Reichert.

«Reichert sente molto meno dolore alla spalla, ma per domani non sarà ancora disponibile. Giocheranno Robin Lisewski e Nicolas Ortegel».

Klose ha inoltre spiegato che utilizzerà l’amichevole per valutare diverse soluzioni tattiche.

«La formazione titolare di sabato non sarà ancora quella che vedremo alla prima giornata di 2. Bundesliga. Voglio osservare soprattutto diverse combinazioni nel reparto difensivo».

Il Palermo visto dalla Germania

Nel presentare l’avversario, il tecnico del Norimberga ha riconosciuto il valore della formazione rosanero.

Per il club tedesco, il Palermo è «uno dei club più ambiziosi della Serie B italiana» e continua a inseguire il ritorno in Serie A dopo il quarto posto conquistato nella stagione 2025/26 e la successiva eliminazione ai playoff.

Un’attenzione particolare è stata riservata a Joel Pohjanpalo, definito uno dei punti di forza della squadra siciliana. Il sito ufficiale del Norimberga ricorda come l’attaccante finlandese abbia chiuso la scorsa stagione con 25 gol, laureandosi capocannoniere della Serie B e venendo eletto dai tifosi miglior giocatore del campionato.

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