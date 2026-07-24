Palermo in Australia, sul sito ufficiale nasce la sezione dedicata alla tournée: tutte le informazioni e uno spazio per i siciliani d’Australia

Il Palermo FC guarda all’Australia e coinvolge direttamente la propria comunità. Sul sito ufficiale del club rosanero è stata infatti attivata la nuova pagina “Australia 2026”, uno spazio dedicato alla storica tournée estiva che raccoglie tutte le informazioni, gli eventi e le iniziative in programma nel Western Australia.

Una delle novità più significative riguarda la sezione presente in fondo alla pagina, dove ogni siciliano d’Australia potrà raccontare la propria storia. L’obiettivo del Palermo è creare un legame autentico con chi, pur vivendo dall’altra parte del mondo, continua a custodire un forte senso di appartenenza verso la Sicilia e le proprie radici.





Un ponte tra Palermo e l’Australia

Per la prima volta nella sua storia il Palermo volerà in Australia nell’ambito di Calcio Italiano a Perth, il festival dedicato al calcio italiano nel Western Australia.

La missione del club va oltre il rettangolo di gioco: costruire un ponte tra Palermo, la Sicilia e la numerosa comunità siciliana e italo-australiana presente sul territorio. Un’iniziativa rivolta non soltanto ai tifosi rosanero, ma anche alle famiglie di emigrati, alle nuove generazioni nate in Australia e a tutti coloro che continuano a identificarsi con i valori, la cultura e le tradizioni siciliane.

Le partite e gli eventi

Nel corso della tournée la squadra di Filippo Inzaghi sarà protagonista di due appuntamenti internazionali:

7 agosto: Anglo-Palermitan Trophy contro il Melbourne City al Sam Kerr Football Centre;

11 agosto: sfida contro la Juventus all’HBF Stadium.

Accanto agli impegni sportivi, il Palermo organizzerà numerose iniziative dedicate a famiglie, giovani calciatori, tifosi e comunità locali, tra eventi culturali, attività sociali e momenti di incontro con i protagonisti del club.

Fremantle si colora di rosanero

Il 9 agosto il Palermo sarà il protagonista della Festa Siciliana al Fremantle Oval, evento gratuito organizzato insieme alla City of Fremantle, Tourism Western Australia e Fremantle City Football Club.

I tifosi avranno l’opportunità di incontrare la squadra, alcune leggende rosanero e partecipare alle attività organizzate in uno degli impianti sportivi più iconici del Western Australia.

Nasce Casa Sicilia

Cuore della spedizione australiana sarà Casa Sicilia, il quartier generale temporaneo del Palermo che sarà allestito dal 5 al 10 agosto presso Gage Roads, a Fremantle.

Per diversi giorni diventerà il punto di riferimento della comunità, con musica dal vivo, DJ set, incontri con la squadra, degustazioni, prodotti tipici, merchandising ufficiale, installazioni, aree dedicate ai bambini e numerose iniziative per raccontare la cultura e l’identità siciliana.

Tra gli ospiti annunciati ci saranno il tecnico Filippo Inzaghi, i calciatori della prima squadra e alcune delle più grandi leggende della storia rosanero, tra cui Amauri e Fabrizio Miccoli.

Particolare spazio sarà dedicato anche alle storie degli australiani di origine siciliana e italiana, protagonisti di un racconto collettivo che il Palermo vuole valorizzare e tramandare.

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