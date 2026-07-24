Giornale di Sicilia: “Palermo, il 4-2-3-1 valorizza i terzini. Inzaghi sorride dopo il test con il Paradiso”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 24, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (34) EL KAOUAKIBI inzaghi

Il Palermo si gode una giornata di riposo dopo il successo in amichevole contro il Paradiso, ma lo sguardo è già rivolto ai prossimi impegni del ritiro di Santa Cristina Val Gardena. Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il clima all’interno del gruppo rosanero è particolarmente sereno, come dimostrano anche le immagini condivise sui social dai protagonisti.

Secondo quanto evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, Filippo Inzaghi ha trascorso la giornata insieme al proprio staff tecnico, confermando il forte legame che si è creato all’interno del gruppo di lavoro. Anche il resto della squadra, insieme ai componenti dello staff e ai collaboratori del club, ha approfittato del giorno libero per rilassarsi tra le montagne della Val Gardena.


Il Palermo tornerà ora a concentrarsi sul campo in vista della prossima amichevole contro il Norimberga, un test decisamente più impegnativo rispetto a quello disputato contro gli svizzeri del Paradiso.

Come sottolinea ancora Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, restano da monitorare le condizioni di Palumbo e Jérémy Le Douaron, usciti anzitempo durante l’ultima amichevole. Le sensazioni, tuttavia, sono rassicuranti e non sembrano esserci particolari preoccupazioni dopo le dichiarazioni rilasciate da Inzaghi nel post partita.

Dal punto di vista tecnico, il test contro il Paradiso ha fornito indicazioni incoraggianti. Il nuovo 4-2-3-1 sta iniziando a dare risposte positive, soprattutto per quanto riguarda il contributo dei terzini. Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia evidenzia le prestazioni di Augello, autore di due assist, e di Cassandro, che ha sbloccato il risultato con la rete dell’1-0. Nella ripresa si è messo in evidenza anche Pierozzi, tra gli elementi più propositivi della squadra.

Tra le note più positive figura anche Gyasi, autore di una doppietta e protagonista di una prestazione che rappresenta un segnale importante per Inzaghi, soprattutto in una fase in cui il mercato in entrata sugli esterni offensivi procede con maggiore cautela.

Buone indicazioni sono arrivate anche dal centrocampo, con Ranocchia e Segre entrati nel tabellino dei marcatori, a conferma della capacità del nuovo sistema di gioco di coinvolgere tutti gli interpreti nella fase offensiva.

Infine, Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia ricorda che oggi sarà il giorno della presentazione ufficiale del nuovo portiere Mattia Fortin, reduce dall’esordio in amichevole con la maglia rosanero. Sempre oggi il Palermo presenterà ai tifosi anche la nuova maglia “Zagara Kit”, già in vendita, durante l’evento in programma dalle ore 19 al Mercato Ortofrutticolo di Palermo. Alla serata prenderà parte anche Fabrizio Miccoli, tra le storiche bandiere del club.

Altre notizie

osti

Giornale di Sicilia: “Bozzolan raggiunge il ritiro. Vasic verso il Südtirol, Kamate resta nel mirino”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 24, 2026
Screenshot 2026-07-24 071117

Giornale di Sicilia: “Barbera, il City mette altri 30 milioni. Sullo sfondo cresce la tensione politica”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 24, 2026
resizer (1)

La Sicilia: “Barbera, il Palermo copre i 30 milioni ma restano i nodi sulla convenzione”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 24, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (148) tifosi

Corriere dello Sport: “Barbera, il Palermo copre anche i 30 milioni: ora l’ultimo via libera”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 24, 2026
inzaghi gardini mirri osti (16)

Corriere dello Sport: “Palermo, sfuma Rao: Kamate torna in pole. Intanto Vasic è vicino al Südtirol”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 24, 2026
palermo frosinone 2-0 (130) vasic

Di Marzio: “Südtirol vicino a Vasic, il centrocampista arriva dal Palermo in prestito”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 23, 2026
manna-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Manna apre all’addio di Rao: «Andrà a giocare». Da Pisa sono certi: sarà nerazzurro

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 23, 2026
palermo manchester city (116) osti Mirri Gardini Galassi soriano mubarak

Stadio Barbera, il Palermo coprirà anche i 30 milioni pubblici: candidatura a Euro 2032 sempre più vicina

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 23, 2026
inzaghi

Palermo, Inzaghi si gode il giorno di riposo: selfie con lo staff tra le Dolomiti

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 23, 2026
HDy7OgRWoAETZWb

Dalla Turchia: “Il Palermo piomba su Görkem Sağlam, presentata un’offerta ufficiale”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 23, 2026
23846689_small

Escl. Palermo, Bozzolan svolge le visite mediche: poi raggiungerà il ritiro di Inzaghi

Angelo Giambona Luglio 23, 2026
Serie B Pisa Palermo 2-0 (9) pierozzi moreo

Il Tirreno: “Pisa, sorpasso per Rao. Il Palermo insiste per Compagnon e Moreo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 23, 2026

Ultimissime

Palermo Sudtirol 3-0 (34) EL KAOUAKIBI inzaghi

Giornale di Sicilia: “Palermo, il 4-2-3-1 valorizza i terzini. Inzaghi sorride dopo il test con il Paradiso”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 24, 2026
osti

Giornale di Sicilia: “Bozzolan raggiunge il ritiro. Vasic verso il Südtirol, Kamate resta nel mirino”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 24, 2026
Screenshot 2026-07-24 071117

Giornale di Sicilia: “Barbera, il City mette altri 30 milioni. Sullo sfondo cresce la tensione politica”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 24, 2026
resizer (1)

La Sicilia: “Barbera, il Palermo copre i 30 milioni ma restano i nodi sulla convenzione”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 24, 2026
Paolo-Maldini

Corriere dello Sport: “Aspettiamo Guardiola”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 24, 2026