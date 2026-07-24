Giornale di Sicilia: “Palermo, il 4-2-3-1 valorizza i terzini. Inzaghi sorride dopo il test con il Paradiso”

Il Palermo si gode una giornata di riposo dopo il successo in amichevole contro il Paradiso, ma lo sguardo è già rivolto ai prossimi impegni del ritiro di Santa Cristina Val Gardena. Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il clima all’interno del gruppo rosanero è particolarmente sereno, come dimostrano anche le immagini condivise sui social dai protagonisti.

Secondo quanto evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, Filippo Inzaghi ha trascorso la giornata insieme al proprio staff tecnico, confermando il forte legame che si è creato all’interno del gruppo di lavoro. Anche il resto della squadra, insieme ai componenti dello staff e ai collaboratori del club, ha approfittato del giorno libero per rilassarsi tra le montagne della Val Gardena.





Il Palermo tornerà ora a concentrarsi sul campo in vista della prossima amichevole contro il Norimberga, un test decisamente più impegnativo rispetto a quello disputato contro gli svizzeri del Paradiso.

Come sottolinea ancora Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, restano da monitorare le condizioni di Palumbo e Jérémy Le Douaron, usciti anzitempo durante l’ultima amichevole. Le sensazioni, tuttavia, sono rassicuranti e non sembrano esserci particolari preoccupazioni dopo le dichiarazioni rilasciate da Inzaghi nel post partita.

Dal punto di vista tecnico, il test contro il Paradiso ha fornito indicazioni incoraggianti. Il nuovo 4-2-3-1 sta iniziando a dare risposte positive, soprattutto per quanto riguarda il contributo dei terzini. Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia evidenzia le prestazioni di Augello, autore di due assist, e di Cassandro, che ha sbloccato il risultato con la rete dell’1-0. Nella ripresa si è messo in evidenza anche Pierozzi, tra gli elementi più propositivi della squadra.

Tra le note più positive figura anche Gyasi, autore di una doppietta e protagonista di una prestazione che rappresenta un segnale importante per Inzaghi, soprattutto in una fase in cui il mercato in entrata sugli esterni offensivi procede con maggiore cautela.

Buone indicazioni sono arrivate anche dal centrocampo, con Ranocchia e Segre entrati nel tabellino dei marcatori, a conferma della capacità del nuovo sistema di gioco di coinvolgere tutti gli interpreti nella fase offensiva.

Infine, Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia ricorda che oggi sarà il giorno della presentazione ufficiale del nuovo portiere Mattia Fortin, reduce dall’esordio in amichevole con la maglia rosanero. Sempre oggi il Palermo presenterà ai tifosi anche la nuova maglia “Zagara Kit”, già in vendita, durante l’evento in programma dalle ore 19 al Mercato Ortofrutticolo di Palermo. Alla serata prenderà parte anche Fabrizio Miccoli, tra le storiche bandiere del club.