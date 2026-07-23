Dalla Turchia: “Il Palermo piomba su Görkem Sağlam, presentata un’offerta ufficiale”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 23, 2026
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Nuova indiscrezione di mercato dalla Turchia che accosta il Palermo a un centrocampista del Kayserispor. Secondo quanto riportato dal giornalista Reşat Can Özbudak e rilanciato dall’emittente turca Spor Depor, il club rosanero avrebbe presentato un’offerta ufficiale per Görkem Sağlam, centrocampista tedesco classe 1998 attualmente in forza al Kayserispor.

Stando a quanto riferito dalla fonte turca, il Palermo avrebbe già mosso i primi passi concreti per il giocatore, con il costo dell’operazione che si aggirerebbe intorno ai 100 mila euro per liberarlo dal club turco.


Sağlam, nato a Gelsenkirchen l’11 aprile 1998, è un centrocampista di nazionalità tedesca che può ricoprire diversi ruoli nella zona centrale del campo grazie alle sue caratteristiche tecniche e alla sua duttilità.

Al momento, tuttavia, dal Palermo non arrivano conferme sull’indiscrezione rilanciata dalla Turchia e la notizia resta da considerare come tale, in attesa di eventuali sviluppi o riscontri da parte del club rosanero.

Nelle prossime ore sarà possibile capire se la pista che porta a Görkem Sağlam rappresenti una reale trattativa o soltanto un sondaggio di mercato.

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